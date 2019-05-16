У селі на Волині прихильники УПЦ (МП) моляться у будинку. ФОТО





Про це повідомили у прес-службі



«Українські регіональні ЗМІ Волині неодноразово повідомляли про «переможний» перехід релігійних громад Української Православної Церкви у нову, невизнану світовим Православ’ям, релігійну структуру ПЦУ. І ось, всупереч таким повідомленням про «перехід сіл, та селищ» до іншої конфесії, серед багатьох громад, зберегли вірність канонічній Церкві і продовжують звершувати богослужіння у селі Шепель Луцького благочиння, де православну громаду очолює протоієрей Миколай Іллюк», – йдеться у дописі.



16 травня 2019 року, єпископ Волинський і Луцький Нафанаїл, відвідав громаду села Шепель Луцького благочиння та оглянув, в яких умовах зараз моляться вірні християни у тимчасовому приміщенні.



«Подібно до перших християн, і на Волині, православні християни, втративши храм, залишаються вірними Христовій Церкві, молячись просто неба, чи в простій хатинці», – повідомили у прес-службі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Шепель громада УПЦ (МП) звершує богослужіння у звичайному будинку.Про це повідомили у прес-службі Волинської єпархії УПЦ «Українські регіональні ЗМІ Волині неодноразово повідомляли про «переможний» перехід релігійних громад Української Православної Церкви у нову, невизнану світовим Православ’ям, релігійну структуру ПЦУ. І ось, всупереч таким повідомленням про «перехід сіл, та селищ» до іншої конфесії, серед багатьох громад, зберегли вірність канонічній Церкві і продовжують звершувати богослужіння у селі Шепель Луцького благочиння, де православну громаду очолює протоієрей Миколай Іллюк», – йдеться у дописі.16 травня 2019 року, єпископ Волинський і Луцький Нафанаїл, відвідав громаду села Шепель Луцького благочиння та оглянув, в яких умовах зараз моляться вірні християни у тимчасовому приміщенні.«Подібно до перших християн, і на Волині, православні християни, втративши храм, залишаються вірними Христовій Церкві, молячись просто неба, чи в простій хатинці», – повідомили у прес-службі.

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