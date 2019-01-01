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Містичний пляж та гігантські дюни: волинянин показав древню перлину Туреччини

Містичний пляж та гігантські дюни: волинянин показав древню перлину Туреччини
Волинський фотограф Олег Бурлака поділився неймовірними світлинами Патари - античного міста-держави у Туреччині.

Фото він розмістив на своїй сторінці у Facebook.

Так, руїни міста знаходяться на території сучасної Туреччини (іл Анталья) в околицях селища Гелеміш.

"Це одна з перлин Лікійської стежки. Цікава майже повністю реставрованим вулицями міста та театру, та просто містичним пляжем з гігантськими дюнами", - зауважив фотограф.
Містичний пляж та гігантські дюни: волинянин показав древню перлину Туреччини
Містичний пляж та гігантські дюни: волинянин показав древню перлину Туреччини
Містичний пляж та гігантські дюни: волинянин показав древню перлину Туреччини
Містичний пляж та гігантські дюни: волинянин показав древню перлину Туреччини
Містичний пляж та гігантські дюни: волинянин показав древню перлину Туреччини
Містичний пляж та гігантські дюни: волинянин показав древню перлину Туреччини
Містичний пляж та гігантські дюни: волинянин показав древню перлину Туреччини
Містичний пляж та гігантські дюни: волинянин показав древню перлину Туреччини
Містичний пляж та гігантські дюни: волинянин показав древню перлину Туреччини



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Теги: Туреччина, Патара, природа, дюни
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