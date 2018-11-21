У Луцьку хочуть підвищити вартість проїзду в тролейбусах





Про це йдеться у проекті рішень виконкому Луцькради.



Нагадаємо, у Луцьку також хочуть



Так, у місті планують встановити для КП «Луцьке підприємство електротранспорту:

- тариф на разовий проїзд одного пасажира в міському електротранспорті (тролейбусі) – 4 гривні;

- тариф на разовий проїзд для учнів закладів загальної середньої освіти, закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації – 2 гривні.



Вартість місячного проїзного квитка в тролейбусі відповідно також зросте і становитиме:

- для підприємств, установ, організацій – 270 гривень;

- для населення – 240 гривень;

- для учнів закладів загальної середньої освіти, закладів професійної освіти, студентів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації – 75 гривень.

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