У Луцьку хочуть підвищити вартість проїзду в тролейбусах
Сьогодні, 09:45
У Луцьку планують підвищити вартість проїзду в міському електротранспорті.
Про це йдеться у проекті рішень виконкому Луцькради.
Нагадаємо, у Луцьку також хочуть підвищити вартість проїзду в маршрутках з 5 до 6 гривень.
Так, у місті планують встановити для КП «Луцьке підприємство електротранспорту:
- тариф на разовий проїзд одного пасажира в міському електротранспорті (тролейбусі) – 4 гривні;
- тариф на разовий проїзд для учнів закладів загальної середньої освіти, закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації – 2 гривні.
Вартість місячного проїзного квитка в тролейбусі відповідно також зросте і становитиме:
- для підприємств, установ, організацій – 270 гривень;
- для населення – 240 гривень;
- для учнів закладів загальної середньої освіти, закладів професійної освіти, студентів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації – 75 гривень.
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Про це йдеться у проекті рішень виконкому Луцькради.
Нагадаємо, у Луцьку також хочуть підвищити вартість проїзду в маршрутках з 5 до 6 гривень.
Так, у місті планують встановити для КП «Луцьке підприємство електротранспорту:
- тариф на разовий проїзд одного пасажира в міському електротранспорті (тролейбусі) – 4 гривні;
- тариф на разовий проїзд для учнів закладів загальної середньої освіти, закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації – 2 гривні.
Вартість місячного проїзного квитка в тролейбусі відповідно також зросте і становитиме:
- для підприємств, установ, організацій – 270 гривень;
- для населення – 240 гривень;
- для учнів закладів загальної середньої освіти, закладів професійної освіти, студентів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації – 75 гривень.
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