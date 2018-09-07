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У Луцьку відремонтують «діряве» перехрестя

У Луцьку відремонтують «діряве» перехрестя
У Луцьку розпочнеться капітальний ремонт перехрестя вулиць Ківерцівської та Карпенка-Карого.

Про це повідомили у прес-службі департаменту ЖКГ Луцькради.

Зазначають, що у планах – відновити дорожнє та тротуарне покриття комплексно з рядом підземних інженерних мереж.

Вартість робіт складає 10008,000 тис. грн.

У Луцьку відремонтують «діряве» перехрестя
У Луцьку відремонтують «діряве» перехрестя
У Луцьку відремонтують «діряве» перехрестя
У Луцьку відремонтують «діряве» перехрестя
У Луцьку відремонтують «діряве» перехрестя
У Луцьку відремонтують «діряве» перехрестя

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Теги: ремонт, благоустрій, Луцьк
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