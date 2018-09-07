У Луцьку відремонтують «діряве» перехрестя





Про це повідомили у прес-службі департаменту ЖКГ Луцькради.



Зазначають, що у планах – відновити дорожнє та тротуарне покриття комплексно з рядом підземних інженерних мереж.



Вартість робіт складає 10008,000 тис. грн.





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