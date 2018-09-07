У Луцьку відремонтують «діряве» перехрестя
Сьогодні, 17:59
У Луцьку розпочнеться капітальний ремонт перехрестя вулиць Ківерцівської та Карпенка-Карого.
Про це повідомили у прес-службі департаменту ЖКГ Луцькради.
Зазначають, що у планах – відновити дорожнє та тротуарне покриття комплексно з рядом підземних інженерних мереж.
Вартість робіт складає 10008,000 тис. грн.
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Про це повідомили у прес-службі департаменту ЖКГ Луцькради.
Зазначають, що у планах – відновити дорожнє та тротуарне покриття комплексно з рядом підземних інженерних мереж.
Вартість робіт складає 10008,000 тис. грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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