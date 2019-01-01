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У Луцьку – подвійна аварія. ФОТО

У Луцьку – подвійна аварія. ФОТО
У Луцьку на мості зіткнулись три автівки.

Про це Волинськи Новинам повідомили очевидці.

ДТП сталася на мосту, що проспекті Соборності, близько 09:30.

Так, зіткнулися Volkswagen Passat, Volkswagen Transporter та Opel Vectra. Ймовірно, водії не дотрималися безпечної дистанції.

На щастя, в аварії ніхто не постраждав. Автівки зазнали незначних пошкоджень.

На місці працюють патрульні.
У Луцьку – подвійна аварія. ФОТО
У Луцьку – подвійна аварія. ФОТО
У Луцьку – подвійна аварія. ФОТО
У Луцьку – подвійна аварія. ФОТО
У Луцьку – подвійна аварія. ФОТО
У Луцьку – подвійна аварія. ФОТО

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Теги: аварія, ДТП, Луцьк
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