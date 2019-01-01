У Луцьку – подвійна аварія. ФОТО





Про це



ДТП сталася на мосту, що проспекті Соборності, близько 09:30.



Так, зіткнулися Volkswagen Passat, Volkswagen Transporter та Opel Vectra. Ймовірно, водії не дотрималися безпечної дистанції.



На щастя, в аварії ніхто не постраждав. Автівки зазнали незначних пошкоджень.



На місці працюють патрульні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на мості зіткнулись три автівки.Про це Волинськи Новинам повідомили очевидці.ДТП сталася на мосту, що проспекті Соборності, близько 09:30.Так, зіткнулися Volkswagen Passat, Volkswagen Transporter та Opel Vectra. Ймовірно, водії не дотрималися безпечної дистанції.На щастя, в аварії ніхто не постраждав. Автівки зазнали незначних пошкоджень.На місці працюють патрульні.

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