У Луцьку – подвійна аварія. ФОТО
Сьогодні, 10:03
У Луцьку на мості зіткнулись три автівки.
Про це Волинськи Новинам повідомили очевидці.
ДТП сталася на мосту, що проспекті Соборності, близько 09:30.
Так, зіткнулися Volkswagen Passat, Volkswagen Transporter та Opel Vectra. Ймовірно, водії не дотрималися безпечної дистанції.
На щастя, в аварії ніхто не постраждав. Автівки зазнали незначних пошкоджень.
На місці працюють патрульні.
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Про це Волинськи Новинам повідомили очевидці.
ДТП сталася на мосту, що проспекті Соборності, близько 09:30.
Так, зіткнулися Volkswagen Passat, Volkswagen Transporter та Opel Vectra. Ймовірно, водії не дотрималися безпечної дистанції.
На щастя, в аварії ніхто не постраждав. Автівки зазнали незначних пошкоджень.
На місці працюють патрульні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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