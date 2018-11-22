Українці отримають безвіз до ще однієї країни





Про це повідомляє посольство України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії, передає



Так, угоду від імені Уряду України підписала Посол України у Великій Британії Наталія Галібаренко, від імені Уряду Співдружності Домініки – Тимчасовий повірений у справах Співдружності Домініки у Великій Британії Джанет Чарльз.



Повідомляється, що положеннями зазначеної Угоди передбачається, що громадяни України та громадяни Співдружності Домініки, які користуються дійсними паспортами, можуть в’їжджати, виїжджати, прямувати транзитом та перебувати без віз на території держави іншої сторони упродовж строку, що не перевищує 90 днів протягом 180 днів.



Про дату набрання чинності Угодою у посольстві пообіцяли повідомити додатково.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уряди України та Співдружності Домініки підписали Угоду про скасування візових вимог.Про це повідомляє посольство України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії, передає УНН Так, угоду від імені Уряду України підписала Посол України у Великій Британії, від імені Уряду Співдружності Домініки – Тимчасовий повірений у справах Співдружності Домініки у Великій БританіїПовідомляється, що положеннями зазначеної Угоди передбачається, що громадяни України та громадяни Співдружності Домініки, які користуються дійсними паспортами, можуть в’їжджати, виїжджати, прямувати транзитом та перебувати без віз на території держави іншої сторони упродовж строку, що не перевищує 90 днів протягом 180 днів.Про дату набрання чинності Угодою у посольстві пообіцяли повідомити додатково.

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