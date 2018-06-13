Чому варто купити квартиру у ЖК «Супернова» в розстрочку*
Сьогодні, 10:49
У луцькому ЖК «Супернова», який зводить будівельна компанія «Інвестор», продають двокімнатні квартири у розстрочку без відсотків. Лишилося – кілька квартир площею по 68 квадратів.
Про це повідомляє видання "Перший".
Що за квартири?
Мова йде про двокімнатні квартири площею по 68 квадратів у ЖК «Супернова».
Цей житловий комплекс розташований в районі вулиць Львівської та Потебні поруч із ботанічним садом. Зручна транспортна розв’язка, до центру міста – кілька хвилин, як на власному автомобілі, так і громадським транспортом.
Усі квартири в ЖК «Супернова» мають автономне опалення, обладнані двоконтурними газовими котлами (для підігріву батарей та води), а також в кухні та ванній кімнаті – «тепла підлога». Комунікації проведені не лише до квартири, а й повністю розведені всередині житла. Встановлені лічильники на газ, воду та електроенергію, проведена сигналізація та інтернет.
У квартирі – дві кімнати (19,6 та 13 м2), простора кухня (18 м2), лоджія, роздільний санвузол та ванна кімната.
Які переваги розстрочки?
Перша і очевидна перевага – можливість придбати житло, якщо не маєш повністю необхідної суми. При цьому забудовник не нараховує жодних відсотків, і навіть навпаки – пропонує знижки, залежно від суми першого внеску.
Для підписання договору про розстрочку не потрібно збирати купу документів, як це зазвичай буває при оформленні кредиту.
Будинки, в яких пропонують квартири, збудують раніше, ніж закінчується максимальний термін виплати. Тобто заселитися вдасться іще до того, як буде проплачена повна сума. Один із будинків планують звести до кінця 2019 року, інший – у третьому кварталі 2020.
Читати також: НАДИХАЄ ТА ЗАХОПЛЮЄ: ЖК «СУПЕРНОВА» ПОКАЗАЛИ З ВИСОТИ. ВІДЕО
Які умови купівлі?
Загалом вартість квадратного метра у ЖК «Спернова» – 15 000 гривень. Проте для двох акційних квартир є кілька варіантів розстрочки із нижчими цінами:
1. Перший внесок – 25%, розстрочка на 12 місяців: ціна – 14 500 грн/м2.
2. Перший внесок – 50%, розстрочка на 24 місяці: ціна для першого внеску – 14 000 грн/м2, для решти – 15 000 грн/м2.
Крім того, якщо платити відразу повну суму за ці квартири, вартість квадратного метра буде коштувати 13 900 гривень.
За більш детальною інформацією звертайтеся у відділ продажу:
096 030 20 10
або ж за адресою:
м. Луцьк, вул. Коперника, 13в
Facebook: facebook.com/investorlutsk/
Instagram: bud.investor
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Про це повідомляє видання "Перший".
Що за квартири?
Мова йде про двокімнатні квартири площею по 68 квадратів у ЖК «Супернова».
Цей житловий комплекс розташований в районі вулиць Львівської та Потебні поруч із ботанічним садом. Зручна транспортна розв’язка, до центру міста – кілька хвилин, як на власному автомобілі, так і громадським транспортом.
Усі квартири в ЖК «Супернова» мають автономне опалення, обладнані двоконтурними газовими котлами (для підігріву батарей та води), а також в кухні та ванній кімнаті – «тепла підлога». Комунікації проведені не лише до квартири, а й повністю розведені всередині житла. Встановлені лічильники на газ, воду та електроенергію, проведена сигналізація та інтернет.
У квартирі – дві кімнати (19,6 та 13 м2), простора кухня (18 м2), лоджія, роздільний санвузол та ванна кімната.
Які переваги розстрочки?
Перша і очевидна перевага – можливість придбати житло, якщо не маєш повністю необхідної суми. При цьому забудовник не нараховує жодних відсотків, і навіть навпаки – пропонує знижки, залежно від суми першого внеску.
Для підписання договору про розстрочку не потрібно збирати купу документів, як це зазвичай буває при оформленні кредиту.
Будинки, в яких пропонують квартири, збудують раніше, ніж закінчується максимальний термін виплати. Тобто заселитися вдасться іще до того, як буде проплачена повна сума. Один із будинків планують звести до кінця 2019 року, інший – у третьому кварталі 2020.
Читати також: НАДИХАЄ ТА ЗАХОПЛЮЄ: ЖК «СУПЕРНОВА» ПОКАЗАЛИ З ВИСОТИ. ВІДЕО
Які умови купівлі?
Загалом вартість квадратного метра у ЖК «Спернова» – 15 000 гривень. Проте для двох акційних квартир є кілька варіантів розстрочки із нижчими цінами:
1. Перший внесок – 25%, розстрочка на 12 місяців: ціна – 14 500 грн/м2.
2. Перший внесок – 50%, розстрочка на 24 місяці: ціна для першого внеску – 14 000 грн/м2, для решти – 15 000 грн/м2.
Крім того, якщо платити відразу повну суму за ці квартири, вартість квадратного метра буде коштувати 13 900 гривень.
За більш детальною інформацією звертайтеся у відділ продажу:
096 030 20 10
або ж за адресою:
м. Луцьк, вул. Коперника, 13в
Facebook: facebook.com/investorlutsk/
Instagram: bud.investor
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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