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Волинянка зіграла саундрек з «Гри престолів» у замках України. ВІДЕО

Волинянка зіграла саундрек з «Гри престолів» у замках України. ВІДЕО
Волинянка Наталія Горщар презентувала інструментальний відеокліп, у якому виконала саундтрек з мегапопулярного серіалу "Гра престолів".

Відеоробота називається "Подорож у часі замками Закарпаття" і присвятила волинянка її Міжнародному дню музеїв.

Кліп знімали у таких локаціях: мукачівський історичний музей замку "Паланок", палац графів Шенборнів, лицарський зал мукачівсього замку.



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Теги: музика, скрипка, Гра престолів
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