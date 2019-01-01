Волинянка зіграла саундрек з «Гри престолів» у замках України. ВІДЕО
Сьогодні, 10:55
Волинянка Наталія Горщар презентувала інструментальний відеокліп, у якому виконала саундтрек з мегапопулярного серіалу "Гра престолів".
Відеоробота називається "Подорож у часі замками Закарпаття" і присвятила волинянка її Міжнародному дню музеїв.
Кліп знімали у таких локаціях: мукачівський історичний музей замку "Паланок", палац графів Шенборнів, лицарський зал мукачівсього замку.
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Відеоробота називається "Подорож у часі замками Закарпаття" і присвятила волинянка її Міжнародному дню музеїв.
Кліп знімали у таких локаціях: мукачівський історичний музей замку "Паланок", палац графів Шенборнів, лицарський зал мукачівсього замку.
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