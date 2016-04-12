Парламентська коаліція припинила свою діяльність
Сьогодні, 12:03
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій заявив про припинення діяльності коаліції в парламенті поточного скликання.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив у відповідь на заяву лідера фракції «Народний фронт» Максима Бурбака про вихід їхньої фракції з коаліції.
«З огляду на заяву голови депутатської фракції політичної партії «Народний фронт» про вихід фракції з коаліції і у зв’язку з цим припинення діяльності коаліції, повідомляю, що сьогодні коаліція депутатських фракцій «Європейська Україна» у Верховній Раді восьмого скликання припинила свою діяльність», - оголосив спікер.
Як повідомлялось раніше, 17 травня, лідер фракції «Народний фронт» Максим Бурбак заявив про вихід їхньої фракції з коаліції.
За його словами, «Народний фронт» «закликає фракції державницької ідеології негайно розпочати консультації щодо підготовки нової коаліційної угоди з новим планом дій».
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Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив у відповідь на заяву лідера фракції «Народний фронт» Максима Бурбака про вихід їхньої фракції з коаліції.
«З огляду на заяву голови депутатської фракції політичної партії «Народний фронт» про вихід фракції з коаліції і у зв’язку з цим припинення діяльності коаліції, повідомляю, що сьогодні коаліція депутатських фракцій «Європейська Україна» у Верховній Раді восьмого скликання припинила свою діяльність», - оголосив спікер.
Як повідомлялось раніше, 17 травня, лідер фракції «Народний фронт» Максим Бурбак заявив про вихід їхньої фракції з коаліції.
За його словами, «Народний фронт» «закликає фракції державницької ідеології негайно розпочати консультації щодо підготовки нової коаліційної угоди з новим планом дій».
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