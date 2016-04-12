Парламентська коаліція припинила свою діяльність

Андрій Парубій заявив про припинення діяльності коаліції в парламенті поточного скликання.



Як передає кореспондент Максима Бурбака про вихід їхньої фракції з коаліції.



«З огляду на заяву голови депутатської фракції політичної партії «Народний фронт» про вихід фракції з коаліції і у зв’язку з цим припинення діяльності коаліції, повідомляю, що сьогодні коаліція депутатських фракцій «Європейська Україна» у Верховній Раді восьмого скликання припинила свою діяльність», - оголосив спікер.



Як повідомлялось раніше, 17 травня, лідер фракції «Народний фронт» Максим Бурбак заявив про вихід їхньої фракції з коаліції.



За його словами, «Народний фронт» «закликає фракції державницької ідеології негайно розпочати консультації щодо підготовки нової коаліційної угоди з новим планом дій».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Голова Верховної Ради Українизаявив про припинення діяльності коаліції в парламенті поточного скликання.Як передає кореспондент УНІАН , про це він повідомив у відповідь на заяву лідера фракції «Народний фронт»про вихід їхньої фракції з коаліції.«З огляду на заяву голови депутатської фракції політичної партії «Народний фронт» про вихід фракції з коаліції і у зв’язку з цим припинення діяльності коаліції, повідомляю, що сьогодні коаліція депутатських фракцій «Європейська Україна» у Верховній Раді восьмого скликання припинила свою діяльність», - оголосив спікер.Як повідомлялось раніше, 17 травня, лідер фракції «Народний фронт» Максим Бурбак заявив про вихід їхньої фракції з коаліції.За його словами, «Народний фронт» «закликає фракції державницької ідеології негайно розпочати консультації щодо підготовки нової коаліційної угоди з новим планом дій».

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