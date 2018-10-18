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У селі під Луцьком зіткнулись два автомобілі: опублікували відео аварії

У селі під Луцьком зіткнулись два автомобілі: опублікували відео аварії
У селі Княгининок Луцького району сталась ДТП.

Відео аварії виклали на YouTube-каналі Княгининівської сільської ради.

Нагадаємо, аварія трапилась 15 травня.

Близько 16 години на автодорозі села зіткнулися автомобілі Peugeot Boxer під керуванням 38-річний житель обласного центру та Opel Vectra, за кермом якого перебував 27-річний лучанин.

Внаслідок ДТП 27-річний водій отримав травми, однак не госпіталізувався.


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Теги: Княгининок, аварія, ДТП
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