Яке свято 17 травня і чого не можна робити у цей день
Сьогодні, 11:07
17 травня 2019 року відзначають пам'ять святої Палагеї, яка була заступницею птахів. Саме з 17 травня розпочинаються перші травневі грози, а всі, що були раніше – лише поодиночні. До Палагеї звертаються, якщо потрібна допомога безневинним людям.
Іменини сьогодні святкують: Кирило, Микита, Тетяна, Марія.
Народні прикмети на 17 травня
– Зацвіла калина – можна сіяти на грядки огірки, гарбуз, боби, кукурудзу.
– Немає роси вранці 17 травня – погода зміниться.
– Кує зозуля – прикмета до того, що погода буде гарна.
– Частий і сильний дощ передвіщає багатий урожай.
– Якщо горобці літають по небу зграями і не знаходять собі місця – буде вітер.
– Бліде сонце – погана погода протримається довго.
– Цвіте терен – друга половина травня буде холодною.
Що можна робити 17 травня
1. Покупки, які ви зробите у цей день, будуть вдалими і довго вам прослужать.
Що не можна робити 17 травня
1. У цей день не можна брехати, сваритися та випивати.
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Іменини сьогодні святкують: Кирило, Микита, Тетяна, Марія.
Народні прикмети на 17 травня
– Зацвіла калина – можна сіяти на грядки огірки, гарбуз, боби, кукурудзу.
– Немає роси вранці 17 травня – погода зміниться.
– Кує зозуля – прикмета до того, що погода буде гарна.
– Частий і сильний дощ передвіщає багатий урожай.
– Якщо горобці літають по небу зграями і не знаходять собі місця – буде вітер.
– Бліде сонце – погана погода протримається довго.
– Цвіте терен – друга половина травня буде холодною.
Що можна робити 17 травня
1. Покупки, які ви зробите у цей день, будуть вдалими і довго вам прослужать.
Що не можна робити 17 травня
1. У цей день не можна брехати, сваритися та випивати.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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