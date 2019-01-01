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Яке свято 17 травня і чого не можна робити у цей день

Яке свято 17 травня і чого не можна робити у цей день
17 травня 2019 року відзначають пам'ять святої Палагеї, яка була заступницею птахів. Саме з 17 травня розпочинаються перші травневі грози, а всі, що були раніше – лише поодиночні. До Палагеї звертаються, якщо потрібна допомога безневинним людям.

Іменини сьогодні святкують: Кирило, Микита, Тетяна, Марія.

Народні прикмети на 17 травня

– Зацвіла калина – можна сіяти на грядки огірки, гарбуз, боби, кукурудзу.

– Немає роси вранці 17 травня – погода зміниться.

– Кує зозуля – прикмета до того, що погода буде гарна.

– Частий і сильний дощ передвіщає багатий урожай.

– Якщо горобці літають по небу зграями і не знаходять собі місця – буде вітер.

– Бліде сонце – погана погода протримається довго.

– Цвіте терен – друга половина травня буде холодною.

Що можна робити 17 травня

1. Покупки, які ви зробите у цей день, будуть вдалими і довго вам прослужать.

Що не можна робити 17 травня

1. У цей день не можна брехати, сваритися та випивати.

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Теги: свято
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