Яке свято 17 травня і чого не можна робити у цей день

17 травня 2019 року відзначають пам'ять святої Палагеї, яка була заступницею птахів. Саме з 17 травня розпочинаються перші травневі грози, а всі, що були раніше – лише поодиночні. До Палагеї звертаються, якщо потрібна допомога безневинним людям.Іменини сьогодні святкують:– Зацвіла калина – можна сіяти на грядки огірки, гарбуз, боби, кукурудзу.– Немає роси вранці 17 травня – погода зміниться.– Кує зозуля – прикмета до того, що погода буде гарна.– Частий і сильний дощ передвіщає багатий урожай.– Якщо горобці літають по небу зграями і не знаходять собі місця – буде вітер.– Бліде сонце – погана погода протримається довго.– Цвіте терен – друга половина травня буде холодною.1. Покупки, які ви зробите у цей день, будуть вдалими і довго вам прослужать.1. У цей день не можна брехати, сваритися та випивати.