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В Україні заборонили популярний препарат

В Україні заборонили популярний препарат
В Україні заборонили дві серії препарату "Німесил", який застосовують як знеболювальний, протизапальний та жарознижувальний засіб.

Про це йдеться в постанові Державної служби України з лікарських засобів та контроль за наркотиками, пише УНІАН.

Зокрема, йдеться про гранули для оральної суспензії, 100 мг/2 г в однодозових пакетах серій 84857, 83413. Заборону встановили через те, що препарат зроблений для лабораторій ГІДОТТІ С.п.А., Італія, з маркуванням польською мовою.

Довідково:

Німесил – це нестероїдний протизапальний препарат з розряду сульфонамідів. Застосовується як ефективний знеболювальний, протизапальний та жарознижувальний засіб, дія якого спрямована на утримання ферменту циклооксигенази, який відповідає за утворення простагландинів.

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Теги: препарат, заборона
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