У Луцьку в аварії на вулиці Глушець постраждав мотоцикліст

Учора, 16 травня, на вулиці Глушець у Луцьку Nissan Primera зіткнувся з мотоциклом Kawasaki EX 500A. Внаслідок автопригоди мотоцикліст отримав тілесні ушкодження.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Дорожньо-транспортна пригода сталася зранку по 9 годині. За кермом автомобіля Nissan Primera перебував 28-річний житель Луцького району. Водій при зміні смуги не переконався у безпечності маневру та зіткнувся з мотоциклом під керуванням 51-річного жителя цього ж району, який рухався у попутному напрямку.Внаслідок ДТП транспортні засоби отримали механічні ушкодження. Мотоцикліст травмувався, однак не госпіталізувався.Слідчі Луцького відділу поліції за фактом порушень правил безпеки дорожнього руху відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.