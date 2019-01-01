У Луцьку просять не закривати дитсадки на літо





Відповідне Юлія Березнюк.



«В Луцьку дитячі садочки літом не працюють, окрім чергових садочків, які призначаються всього по одному на великий район. Цього дуже мало!» – пише лучанка.



Жінка зазначила, що в інших містах України такої проблеми немає, бо усі садочки літом працюють.



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«Не у всіх батьків є можливість перебувати вдома з дитиною три місяці літом, мама і тато працюють, родичів близько немає.



Прошу батьків маленьких діток підтримати дану пропозицію!» – йдеться у петиції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку зареєстрували петицію, у якій просять не закривати дитсадки на літо.Відповідне звернення подала«В Луцьку дитячі садочки літом не працюють, окрім чергових садочків, які призначаються всього по одному на великий район. Цього дуже мало!» – пише лучанка.Жінка зазначила, що в інших містах України такої проблеми немає, бо усі садочки літом працюють.«Не у всіх батьків є можливість перебувати вдома з дитиною три місяці літом, мама і тато працюють, родичів близько немає.Прошу батьків маленьких діток підтримати дану пропозицію!» – йдеться у петиції.

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