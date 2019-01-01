вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку просять не закривати дитсадки на літо

У Луцьку просять не закривати дитсадки на літо
У Луцьку зареєстрували петицію, у якій просять не закривати дитсадки на літо.

Відповідне звернення подала Юлія Березнюк.

«В Луцьку дитячі садочки літом не працюють, окрім чергових садочків, які призначаються всього по одному на великий район. Цього дуже мало!» – пише лучанка.

Жінка зазначила, що в інших містах України такої проблеми немає, бо усі садочки літом працюють.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Які дитсадки працюватимуть влітку у Луцьку. ПЕРЕЛІК

«Не у всіх батьків є можливість перебувати вдома з дитиною три місяці літом, мама і тато працюють, родичів близько немає.

Прошу батьків маленьких діток підтримати дану пропозицію!» – йдеться у петиції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: петиція, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Стильний Луцьк: Даринка Панас
ТОП найдивніших імен 2019 року для хлопчиків на Волині
За яку роботу на Волині готові платити від 15 до 30 тисяч: перелік вакансій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як лучани вийшли на антинімецьку маніфестацію. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 11:59
На Волині чоловік побив односельця: потерпілий – у лікарні
Сьогодні, 11:36
У Луцьку просять не закривати дитсадки на літо
Сьогодні, 11:29
Їдальня з відкритою терасою та вежа-маяк: показали проект модної турбази на Світязі
Сьогодні, 11:26
У Луцьку в аварії на вулиці Глушець постраждав мотоцикліст
Сьогодні, 11:13
Схожі новини
У Луцьку просять замінити «прогнилий» дитячий майданчик У Луцьку просять замінити «прогнилий» дитячий майданчик
11 травень, 09:42
У Луцьку заасфальтовану ділянку просять перетворити на майданчик для дітей У Луцьку заасфальтовану ділянку просять перетворити на майданчик для дітей
25 квітень, 13:15
У луцькому дворі просять зрізати аварійні дерева У луцькому дворі просять зрізати аварійні дерева
12 квітень, 15:40
Просять повернути тролейбус від залізничного вокзалу до Гаразджі Просять повернути тролейбус від залізничного вокзалу до Гаразджі
29 березень, 09:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині напали на бригаду «швидкої»
Сьогодні, 12:25
 0
Популярний співак з Луцька MONATIK презентував новий альбом
Сьогодні, 12:16
 0
Парламентська коаліція припинила свою діяльність
Сьогодні, 12:03
 0
Комусь – вигулювати купальники, а комусь – рятуватись від грози: погода на вихідні в Україні
Сьогодні, 12:00
 0
Як лучани вийшли на антинімецьку маніфестацію. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 11:59
 0
Медіа
відео
1/8