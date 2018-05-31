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Дівчина з Волині збрехала поліції

Дівчина з Волині збрехала поліції
Наприкінці січня до іваничівської поліції із заявою звернулася 23-річна жителька цього ж району. Дівчина повідомила, що поблизу стадіону в райцентрі її пограбували.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

За фактом грабежу слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Але в рамках проведення досудового розслідування слідчі з’ясували, що факту пограбування не було.

Відтак, заявниця, будучи попередженою про кримінальну відповідальність, здійснила завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 383 та частиною 1 статті 384 Кримінального кодексу України. Йдеться про завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину та завідомо неправдиве показання.

Досудові розслідування тривають.

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Теги: поліція, неправдиве повідомлення, пограбування, Волинь
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