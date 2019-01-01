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У луцькому костелі відбудеться концерт духовної музики. АФІША

У луцькому костелі відбудеться концерт духовної музики. АФІША
У Кафедральному костелі Святих Апостолів Петра і Павла відбудеться концерт київських музикантів.

Про це повідомили у прес-сужбі Волинської обласної філармонії.

«Концерти духовної музики у Кафедральному костелі Святих Апостолів
Петра і Павла в Луцьку давно стали доброю мистецькою традицією й мають неабияку популярність серед лучан та гостей міста.

Цього разу з відомими митцями з Києва ‒ органісткою, композиторкою, лауреаткою регіональних вокально-педагогічних конкурсів імені І. Козловського і К. Стеценка Світланою Островою, співачкою,
лауреаткою міжнародних конкурсів Тетяною Мержановою (сопрано) та віолончелісткою Тетяною Павчинською», – йдеться у повідомленні.

У програмі прозвучать твори: Йоганна Себастьяна Баха, Йоганна Крістіана Баха, Астора Пʼяццоли, Артемія Веделя, Дмитра Бортнянського, Михайла Шуха, Світлани Острової, Ебергарда Венцеля, Жана Франсуа Дандріє, Алессандро Скарлатті, грузинські та грецькі наспіви, старовинна польська органна музика.

Концерррт відбудеться 2 червня, у неділю. Початок концерту – о 16:00.

Квитки продаються в касі філармонії на Театральному майдані. 

Телефони для довідок – 24-02-41, (095) 206-75-88, (097) 757-32-31, (066) 174-80-20.
У луцькому костелі відбудеться концерт духовної музики. АФІША

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Теги: концерт, Луцьк
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