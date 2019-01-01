Як лучани вийшли на антинімецьку маніфестацію. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 11:59
Показали унікальну світлину з маніфестації у Луцьку, датовану 1930 роком.
Фото на своїй сторінці у Facebook розмістила дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко.
"Неочікувано...Антинімецька маніфестація в Луцьку", - підписала фотографію вона.
Як зазначають користувачі соцмережі, мітинг відбувся у Луцьку на Замковій площі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Фото на своїй сторінці у Facebook розмістила дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко.
"Неочікувано...Антинімецька маніфестація в Луцьку", - підписала фотографію вона.
Як зазначають користувачі соцмережі, мітинг відбувся у Луцьку на Замковій площі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Парламентська коаліція припинила свою діяльність
Сьогодні, 12:03
Комусь – вигулювати купальники, а комусь – рятуватись від грози: погода на вихідні в Україні
Сьогодні, 12:00
Як лучани вийшли на антинімецьку маніфестацію. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 11:59
На Волині чоловік побив односельця: потерпілий – у лікарні
Сьогодні, 11:36
У Луцьку просять не закривати дитсадки на літо
Сьогодні, 11:29