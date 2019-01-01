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Як лучани вийшли на антинімецьку маніфестацію. РЕТРОФОТО

Як лучани вийшли на антинімецьку маніфестацію. РЕТРОФОТО
Показали унікальну світлину з маніфестації у Луцьку, датовану 1930 роком.

Фото на своїй сторінці у Facebook розмістила дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко.

"Неочікувано...Антинімецька маніфестація в Луцьку", - підписала фотографію вона.

Як зазначають користувачі соцмережі, мітинг відбувся у Луцьку на Замковій площі.
Як лучани вийшли на антинімецьку маніфестацію. РЕТРОФОТО

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Теги: маніфестація, ретрофото
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