Як лучани вийшли на антинімецьку маніфестацію. РЕТРОФОТО





Фото на своїй сторінці у Facebook розмістила дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко.



"Неочікувано...Антинімецька маніфестація в Луцьку", - підписала фотографію вона.



Як зазначають користувачі соцмережі, мітинг відбувся у Луцьку на Замковій площі.



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