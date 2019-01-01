Комусь – вигулювати купальники, а комусь – рятуватись від грози: погода на вихідні в Україні
Сьогодні, 12:00
Погода на вихідні в Україні буде доволі різною в регіонах України.
Про це розповіла синоптик Наталка Діденко.
Так, за її інформацією, на Заході, а також на Вінниччині та частково Одещині очікуються дощі та грози, при грозах можливі град та шквалисте посилення вітру.
"Тому обережність під час грози - особлива", - пише Діденко.
Температура повітря у суботу-неділю становитиме +20+25 градусів.
На решті території, а це - Північ, Схід, більшість південної частини та Центру - буде липень, а не травень. Бо передбачається суха сонячна спекотна погода із температурою повітря +25+30 градусів. А на Сході та Півдні подекуди й до +32 градусів.
У Києві сьогодні, 17 травня, ще залишається ймовірність грозового дощу, а ось вихідними - сонце та +23+26 градусів.
"Можна засмагати, ловити метеликів, проявити справжню громадянську мужність - замість шашликів взяти на природу бутерброди, і потім прибрати за собою, вигуляти нові шорти і навіть купальники", - запевняє синоптик.
"Вода в Дніпрі поки що 16-17 градусів, тому ноги намочити навіть приємно, а ось купатися - хіба що на програну суперечку)
Хай вихідні будуть у задоволення, навіть якщо ви не з кумом на галявині, а на дачі з роботящими родичами. Ще раз нагадую про особливу обережність при грозі", - написала Наталка Діденко.
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Про це розповіла синоптик Наталка Діденко.
Так, за її інформацією, на Заході, а також на Вінниччині та частково Одещині очікуються дощі та грози, при грозах можливі град та шквалисте посилення вітру.
"Тому обережність під час грози - особлива", - пише Діденко.
Температура повітря у суботу-неділю становитиме +20+25 градусів.
На решті території, а це - Північ, Схід, більшість південної частини та Центру - буде липень, а не травень. Бо передбачається суха сонячна спекотна погода із температурою повітря +25+30 градусів. А на Сході та Півдні подекуди й до +32 градусів.
У Києві сьогодні, 17 травня, ще залишається ймовірність грозового дощу, а ось вихідними - сонце та +23+26 градусів.
"Можна засмагати, ловити метеликів, проявити справжню громадянську мужність - замість шашликів взяти на природу бутерброди, і потім прибрати за собою, вигуляти нові шорти і навіть купальники", - запевняє синоптик.
"Вода в Дніпрі поки що 16-17 градусів, тому ноги намочити навіть приємно, а ось купатися - хіба що на програну суперечку)
Хай вихідні будуть у задоволення, навіть якщо ви не з кумом на галявині, а на дачі з роботящими родичами. Ще раз нагадую про особливу обережність при грозі", - написала Наталка Діденко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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