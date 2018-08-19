Ковельчанка здобула «золото» міжнародного турніру з вільної боротьби

Юлія Ткач виграла золоту медаль на міжнародних змаганнях у Києві.



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З 10 до 12 травня 2019 року в столичному палаці спорту відбувався ХХІІІ Київський міжнародний турнір з вільної, жіночої та греко-римської боротьби, присвячений видатним українським борцям та тренерам. До України прибули 23 команди з різних країн світу разом зі своїми найперспективнішими спортсменами.



Турнір завершився перемогою української збірної у загальнокомандному рейтингу та медальному заліку. Українські борці виграли 18 золотих нагород. Усього в активі наших атлетів 47 медалей.



В складі збірної команди України з жіночої боротьби на змаганнях успішно виступила ковельчанка, Заслужений майстер спорту України, багаторазова чемпіонка світу та Європи із боротьби, аспірантка Львівського державного університету фізичної культури Юлія Ткач. У ваговій категорії 62 кг вона здобула золоту нагороду.



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