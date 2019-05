Популярний співак з Луцька MONATIK презентував новий альбом

Популярний український мультиартист MONATIK з Луцька презентував сольний альбом.Про це інформує ТСН Так, MONATIK заявив про вихід третього сольного альбому "LOVE IT ритм", презентація якого відбулася напередодні масштабного Stadium Show, яке заплановане 1 червня на НСК "Олімпійський".З моменту виходу попереднього альбому, мультиартист безперервно працював над створенням нового музичного матеріалу.У "LOVE IT ритм" входить 20 треків, а також INTRO і OUTRO частинами. Починаючи з презентаційного INTRO, артист занурює слухача в історію, яку той з ним проживає на одному диханні. З кожним наступним треком, інтерпретація абсолютного свіжого музичного бачення артиста стає нескінченно відвертим і щирим.У складі лонгплею "LOVE IT ритм" також є кілька анонсованих раніше бенгерів та чотири дуети з артистками, які представляють собою зріз сучасного українського шоу-бізнесу (класицизм - Ніна Матвієнко, принцеса поп-музики - Надя Дорофєєва, хіп-хоп "пушка" - Alyona Alyona і неограненний талант - Lida Lee).