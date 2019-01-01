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Популярний співак з Луцька MONATIK презентував новий альбом

Популярний співак з Луцька MONATIK презентував новий альбом
Популярний український мультиартист MONATIK з Луцька презентував сольний альбом.

Про це інформує ТСН.

Так, MONATIK заявив про вихід третього сольного альбому "LOVE IT ритм", презентація якого відбулася напередодні масштабного Stadium Show, яке заплановане 1 червня на НСК "Олімпійський".

З моменту виходу попереднього альбому, мультиартист безперервно працював над створенням нового музичного матеріалу. 
Популярний співак з Луцька MONATIK презентував новий альбом

У "LOVE IT ритм" входить 20 треків, а також INTRO і OUTRO частинами. Починаючи з презентаційного INTRO, артист занурює слухача в історію, яку той з ним проживає на одному диханні. З кожним наступним треком, інтерпретація абсолютного свіжого музичного бачення артиста стає нескінченно відвертим і щирим.

У складі лонгплею "LOVE IT ритм" також є кілька анонсованих раніше бенгерів та чотири дуети з артистками, які представляють собою зріз сучасного українського шоу-бізнесу (класицизм - Ніна Матвієнко, принцеса поп-музики - Надя Дорофєєва, хіп-хоп "пушка" - Alyona Alyona і неограненний талант - Lida Lee).
Популярний співак з Луцька MONATIK презентував новий альбом


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Теги: музика, MONATIK
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