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Птах висів на сосні: сім'я волинян врятувала лелеку

Птах висів на сосні: сім'я волинян врятувала лелеку
Сім’я Некозів із села Судче Любомлського району врятувала лелеку.

Про це інформує газета Нове життя.

Про випадок Ольга Некоз написала на своїй сторінці у Facebook, зазначивши: «Птах висів на сосні, за лапи були зачеплені нитки завдовжки більше п’яти метрів».

Наразі врятований лелека тимчасово проживає у своїх рятувальників, аби оклигати.

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Теги: птахи, лелеки, порятунок
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