Птах висів на сосні: сім'я волинян врятувала лелеку





Про це інформує газета



Про випадок Ольга Некоз написала на своїй сторінці у Facebook, зазначивши: «Птах висів на сосні, за лапи були зачеплені нитки завдовжки більше п’яти метрів».



Наразі врятований лелека тимчасово проживає у своїх рятувальників, аби оклигати.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сім’я Некозів із села Судче Любомлського району врятувала лелеку.Про це інформує газета Нове життя Про випадок Ольга Некоз написала на своїй сторінці у Facebook, зазначивши: «Птах висів на сосні, за лапи були зачеплені нитки завдовжки більше п’яти метрів».Наразі врятований лелека тимчасово проживає у своїх рятувальників, аби оклигати.

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