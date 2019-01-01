У Луцьку перекриють центральну вулицю





Про це йдеться у розпорядженні секретаря міської ради Григорія Пустовіта.



Отож, ремонт триватиме на ділянці між будинками № 67 та № 54 з 10:00 20 травня і до завершення робіт.



ДКП «Луцьктепло» – виконавця робіт – зобов'язали встановити відповідні знаки та відновити благоустрій до 30 червня.

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