вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку перекриють центральну вулицю

У Луцьку перекриють центральну вулицю
Через ремонт тепломережі у Луцьку перекриють вулицю Лесі Українки.

Про це йдеться у розпорядженні секретаря міської ради Григорія Пустовіта.

Отож, ремонт триватиме на ділянці між будинками № 67 та № 54 з 10:00 20 травня і до завершення робіт.

ДКП «Луцьктепло» – виконавця робіт – зобов'язали встановити відповідні знаки та відновити благоустрій до 30 червня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: перекриття, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Стильний Луцьк: Даринка Панас
ТОП найдивніших імен 2019 року для хлопчиків на Волині
За яку роботу на Волині готові платити від 15 до 30 тисяч: перелік вакансій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні заборонили популярний препарат
Сьогодні, 13:16
Спалах сальмонельозу у дитсадку на Волині: винним грозять звільнення та догани
Сьогодні, 12:58
У Луцьку перекриють центральну вулицю
Сьогодні, 12:48
На Волині напали на бригаду «швидкої»
Сьогодні, 12:25
Популярний співак з Луцька MONATIK презентував новий альбом
Сьогодні, 12:16
Схожі новини
За декілька годин обмежать рух транспорту у центрі Луцька: перелік вулиць За декілька годин обмежать рух транспорту у центрі Луцька: перелік вулиць
12 травень, 12:15
У центрі Луцька перекриють вулиці У центрі Луцька перекриють вулиці
02 травень, 15:24
У Луцьку перекриють рух на деяких вулицях У Луцьку перекриють рух на деяких вулицях
14 квітень, 11:20
У Луцьку тимчасово перекриють деякі вулиці. СПИСОК У Луцьку тимчасово перекриють деякі вулиці. СПИСОК
12 квітень, 11:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Розповіли, як оздоровлюватимуть волинських дітей цього літа
Сьогодні, 14:00
 0
У замку Любарта грали в теніс 90 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 13:44
 0
У «Промені» провели вечір спілкування англійською*
Сьогодні, 13:37
 0
Птах висів на сосні: сім'я волинян врятувала лелеку
Сьогодні, 13:27
 0
Аварія у Луцьку: водія забрала «швидка»
Сьогодні, 13:18
 0
Медіа
відео
1/8