Спалах сальмонельозу у дитсадку на Волині: винним грозять звільнення та догани





Медикам та освітянам виголосять догани, кількох відповідальних обіцяють звільнити із займаних посад, пише



Нагадаємо,



Вирішити, коли ж відкривати дитячу установу, яка не працює від 8 травня через виявлений сальмонельоз, зібралися представники усіх служб, які контролюють ситуацію.



«Картина цієї події більш-менш вимальовується», – зазначив на початку заступник мера Андрій Сторонський.



Заступник міського голови припустив, що в садку був носій бактерії сальмонели. Проте, якби центр ПМСД та міськрайонний відділ Волинського обласного лабораторного центру МОЗ України відреагували на звернення дітей одразу, винних у цій справі встановити було б значно простіше.



У інфекційному відділенні Нововолинської ЦМЛ ще досі перебуває двоє хворих із діагнозом сальмонельоз із садка №2. Загалом за більш як 2 тижні у 28 осіб із закладу виявили небезпечну бактерію. Чимало дітей вже пролікували та провели обов’язкову процедуру – кількаразове бактеріологічне дослідження.



Протягом цих двох тижнів контролюючі служби проводили епідрослідування. Із загального числа вихованців садка (178 дітей) відібрано аналізи (бакпосів) у 167 дітей. Бактеріологічний посів робили не тільки дошкільнятам, а й усім членам їхніх сімей, та іншим особам, з якими вихованці садка в той час контактували.



Головний лікар центру ПМСД Ольга Попіка зазначила, що тих 10 дітей та їхніх сімей, яких досі не перевірили, не виходять на зв’язок. Нагадаємо, що на результати цього аналізу необхідно чекати мінімум 3 дні.



Сторонський зобов’язав присутніх протягом 2-х днів перевірити тих десятьох дітей, які залишися. Доки не буде результатів їхніх аналізів, вони залишаються потенційною групою ризику, і якщо хоч один із них є носієм сальмонели – спалах інфекції повториться. Заступник міського голови наголосив на потребі детальної остаточної перевірки усіх вихованців та працівників садка.



Після майже годинної полеміки Сторонський наголосив, що доки міськрайонний відділ Волинського обласного лабораторного центру МОЗ України не надасть йому письмовий дозвіл на відкриття садочку, прийняти рішення про відкриття садочка він не може.



Наталія Мариніна, завідувач міськрайонного відділу обласного лабораторного центру зазначила, що у садочку проведено усі санітарні роботи, яких потребувала ситуація, до того ж тричі висіяно усіх працівників, тож жодної загрози вона не вбачає.



Працівників садочку та центру ПМСД, які невчасно вжили заходів чи допустили розповсюдження інфекції, покарають. Медикам та освітянам виголосять догани, кількох відповідальних обіцяють звільнити із займаних посад.



У ході наради присутні дійшли висновку, що дітей, яким досі не зробили бактеріологічного дослідження, до відвідування дошкільного закладу не допустять, а всі інші приходитимуть із довідкою від педіатра.



Проте остаточного рішення чи відкривати садок на нараді не прийняли. Служби повинні навідатись у заклад і до кінця робочого дня остаточно вирішити подальшу долю дитсадка, його вихованців та працівників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Працівників дитсадку №2 у Нововолинську та центру ПМСД, які невчасно вжили заходів чи допустили розповсюдження сальмонельозу, покарають.Медикам та освітянам виголосять догани, кількох відповідальних обіцяють звільнити із займаних посад, пише Нововолинськ.com.ua Нагадаємо, 8-го травня дитячий садок №2 у Нововолинську , в якому масово захворіли діти, зачинили на карантин.Вирішити, коли ж відкривати дитячу установу, яка не працює від 8 травня через виявлений сальмонельоз, зібралися представники усіх служб, які контролюють ситуацію.«Картина цієї події більш-менш вимальовується», – зазначив на початку заступник мераЗаступник міського голови припустив, що в садку був носій бактерії сальмонели. Проте, якби центр ПМСД та міськрайонний відділ Волинського обласного лабораторного центру МОЗ України відреагували на звернення дітей одразу, винних у цій справі встановити було б значно простіше.У інфекційному відділенні Нововолинської ЦМЛ ще досі перебуває двоє хворих із діагнозом сальмонельоз із садка №2. Загалом за більш як 2 тижні у 28 осіб із закладу виявили небезпечну бактерію. Чимало дітей вже пролікували та провели обов’язкову процедуру – кількаразове бактеріологічне дослідження.Протягом цих двох тижнів контролюючі служби проводили епідрослідування. Із загального числа вихованців садка (178 дітей) відібрано аналізи (бакпосів) у 167 дітей. Бактеріологічний посів робили не тільки дошкільнятам, а й усім членам їхніх сімей, та іншим особам, з якими вихованці садка в той час контактували.Головний лікар центру ПМСДзазначила, що тих 10 дітей та їхніх сімей, яких досі не перевірили, не виходять на зв’язок. Нагадаємо, що на результати цього аналізу необхідно чекати мінімум 3 дні.Сторонський зобов’язав присутніх протягом 2-х днів перевірити тих десятьох дітей, які залишися. Доки не буде результатів їхніх аналізів, вони залишаються потенційною групою ризику, і якщо хоч один із них є носієм сальмонели – спалах інфекції повториться. Заступник міського голови наголосив на потребі детальної остаточної перевірки усіх вихованців та працівників садка.Після майже годинної полеміки Сторонський наголосив, що доки міськрайонний відділ Волинського обласного лабораторного центру МОЗ України не надасть йому письмовий дозвіл на відкриття садочку, прийняти рішення про відкриття садочка він не може., завідувач міськрайонного відділу обласного лабораторного центру зазначила, що у садочку проведено усі санітарні роботи, яких потребувала ситуація, до того ж тричі висіяно усіх працівників, тож жодної загрози вона не вбачає.Працівників садочку та центру ПМСД, які невчасно вжили заходів чи допустили розповсюдження інфекції, покарають. Медикам та освітянам виголосять догани, кількох відповідальних обіцяють звільнити із займаних посад.У ході наради присутні дійшли висновку, що дітей, яким досі не зробили бактеріологічного дослідження, до відвідування дошкільного закладу не допустять, а всі інші приходитимуть із довідкою від педіатра.Проте остаточного рішення чи відкривати садок на нараді не прийняли. Служби повинні навідатись у заклад і до кінця робочого дня остаточно вирішити подальшу долю дитсадка, його вихованців та працівників.

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