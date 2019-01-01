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Аварія у Луцьку: водія забрала «швидка»

Аварія у Луцьку: водія забрала «швидка»
У Луцьку на вулиці Баранова сталася аварія.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

За словами свідків, дорожньо-транспортна пригода трапилася лише за участю одного автомобіля. Однак що стало причиною аварії поки невідомо.

Водія автомобіля білого кольору забрала карета швидкої допомоги. Ще двоє пасажирів залишаються на місці ДТП, де станом на 13:17 працює поліція.

Деталі - згодом.
Аварія у Луцьку: водія забрала «швидка»

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Теги: аварія, ДТП, Луцьк
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