Аварія у Луцьку: водія забрала «швидка»
Сьогодні, 13:18
У Луцьку на вулиці Баранова сталася аварія.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
За словами свідків, дорожньо-транспортна пригода трапилася лише за участю одного автомобіля. Однак що стало причиною аварії поки невідомо.
Водія автомобіля білого кольору забрала карета швидкої допомоги. Ще двоє пасажирів залишаються на місці ДТП, де станом на 13:17 працює поліція.
Деталі - згодом.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
За словами свідків, дорожньо-транспортна пригода трапилася лише за участю одного автомобіля. Однак що стало причиною аварії поки невідомо.
Водія автомобіля білого кольору забрала карета швидкої допомоги. Ще двоє пасажирів залишаються на місці ДТП, де станом на 13:17 працює поліція.
Деталі - згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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