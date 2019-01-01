Аварія у Луцьку: водія забрала «швидка»





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



За словами свідків, дорожньо-транспортна пригода трапилася лише за участю одного автомобіля. Однак що стало причиною аварії поки невідомо.



Водія автомобіля білого кольору забрала карета швидкої допомоги. Ще двоє пасажирів залишаються на місці ДТП, де станом на 13:17 працює поліція.



Деталі - згодом.



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