У Луцьку муніципали знесли незаконно встановлені халабуди
Сьогодні, 18:23
Луцькі муніципали демонтували незаконно розміщені господарські споруди на вулиці Цукровій та вулиці Даргомижського, 3.
Про це повідомили у прес-службі муніципалів у Facebook.
Роботи відбулись 16 травня.
Також на вулиці Даргомижського працівники муніципальної варти вивзели сміття, яке складала впродовж 10 років одна з жительок вищевказаного будинку.
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Про це повідомили у прес-службі муніципалів у Facebook.
Роботи відбулись 16 травня.
Також на вулиці Даргомижського працівники муніципальної варти вивзели сміття, яке складала впродовж 10 років одна з жительок вищевказаного будинку.
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