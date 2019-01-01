У Луцьку муніципали знесли незаконно встановлені халабуди





Про це повідомили у прес-службі муніципалів у Facebook.



Роботи відбулись 16 травня.



Також на вулиці Даргомижського працівники муніципальної варти вивзели сміття, яке складала впродовж 10 років одна з жительок вищевказаного будинку.



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