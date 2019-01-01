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У Луцьку муніципали знесли незаконно встановлені халабуди

У Луцьку муніципали знесли незаконно встановлені халабуди
Луцькі муніципали демонтували незаконно розміщені господарські споруди на вулиці Цукровій та вулиці Даргомижського, 3.

Про це повідомили у прес-службі муніципалів у Facebook.

Роботи відбулись 16 травня.

Також на вулиці Даргомижського працівники муніципальної варти вивзели сміття, яке складала впродовж 10 років одна з жительок вищевказаного будинку.
У Луцьку муніципали знесли незаконно встановлені халабуди
У Луцьку муніципали знесли незаконно встановлені халабуди
У Луцьку муніципали знесли незаконно встановлені халабуди
У Луцьку муніципали знесли незаконно встановлені халабуди
У Луцьку муніципали знесли незаконно встановлені халабуди
У Луцьку муніципали знесли незаконно встановлені халабуди

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Теги: муніципали, Луцьк, благоустрій
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