У «Промені» провели вечір спілкування англійською*
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16 травня о 18:30 у закритому крилі Grand Central, що у Промені, провели вечір спілкування англійською мовою. Організовували вечір Промінь спільно з молодіжним центром YouthСфера, який вже має назву таких зустрічей – «English Speaking Club: the youth speak».
На цікаву зустріч вхід був безкоштовним, тому зібрались всі охочі знайти компанію та друзів, щоб покращити свій розмовний рівень англійської мови.
На заході був присутній English-коуч – Наталія Берестен, яка проводила навчальні інтерактиви, стмулювала знайомитись, спілкуватись та разом проводити весело час.
Тему зустрічі обрали символічну – розваги. Адже саме ця зустріч пройшла у Промені – розважальному центрі. Відвідало цей захід близько 20 учасників, які вже тепер знайомі між собою і обіцяють прийти знову.
«Це дуже класно, що є такі заходи, адже серед моїх знайомих не так багато охочих говорити англійською в щоденному житті, бо це виглядає якось дивно. А тут і цікаві теми, і нові слова, і що головне – нові друзі.
Надіємось, що наступного разу зустріч буде також у Промені, бо тут атмосферно і дуже зручно добиратись» – ділиться відвідувач English Speaking Club.
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На цікаву зустріч вхід був безкоштовним, тому зібрались всі охочі знайти компанію та друзів, щоб покращити свій розмовний рівень англійської мови.
На заході був присутній English-коуч – Наталія Берестен, яка проводила навчальні інтерактиви, стмулювала знайомитись, спілкуватись та разом проводити весело час.
Тему зустрічі обрали символічну – розваги. Адже саме ця зустріч пройшла у Промені – розважальному центрі. Відвідало цей захід близько 20 учасників, які вже тепер знайомі між собою і обіцяють прийти знову.
«Це дуже класно, що є такі заходи, адже серед моїх знайомих не так багато охочих говорити англійською в щоденному житті, бо це виглядає якось дивно. А тут і цікаві теми, і нові слова, і що головне – нові друзі.
Надіємось, що наступного разу зустріч буде також у Промені, бо тут атмосферно і дуже зручно добиратись» – ділиться відвідувач English Speaking Club.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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