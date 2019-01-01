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У «Промені» провели вечір спілкування англійською*

У «Промені» провели вечір спілкування англійською*
16 травня о 18:30 у закритому крилі Grand Central, що у Промені, провели вечір спілкування англійською мовою. Організовували вечір Промінь спільно з молодіжним центром YouthСфера, який вже має назву таких зустрічей – «English Speaking Club: the youth speak».

На цікаву зустріч вхід був безкоштовним, тому зібрались всі охочі знайти компанію та друзів, щоб покращити свій розмовний рівень англійської мови.

На заході був присутній English-коуч – Наталія Берестен, яка проводила навчальні інтерактиви, стмулювала знайомитись, спілкуватись та разом проводити весело час.

Тему зустрічі обрали символічну – розваги. Адже саме ця зустріч пройшла у Промені – розважальному центрі. Відвідало цей захід близько 20 учасників, які вже тепер знайомі між собою і обіцяють прийти знову.

«Це дуже класно, що є такі заходи, адже серед моїх знайомих не так багато охочих говорити англійською в щоденному житті, бо це виглядає якось дивно. А тут і цікаві теми, і нові слова, і що головне – нові друзі.

Надіємось, що наступного разу зустріч буде також у Промені, бо тут атмосферно і дуже зручно добиратись» – ділиться відвідувач English Speaking Club.
У «Промені» провели вечір спілкування англійською*
У «Промені» провели вечір спілкування англійською*
У «Промені» провели вечір спілкування англійською*
У «Промені» провели вечір спілкування англійською*

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Теги: РЦ «Промінь»
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