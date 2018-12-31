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У замку Любарта грали в теніс 90 років тому. РЕТРОФОТО

У замку Любарта грали в теніс 90 років тому. РЕТРОФОТО
Опублікували ретрофото Луцького замку, на якому зображена гра у теніс в 1930-ті роки.

Фотографією на своїй сторінці у Facebook поділилася волинська дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко.

«В 1930-ті можна було прийти в Луцький замок пограти у великий теніс. Впізнаєте мури?» – запитує Тетяна.

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У замку Любарта грали в теніс 90 років тому. РЕТРОФОТО

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Теги: ретрофото, Луцьк, Волинь
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