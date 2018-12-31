У замку Любарта грали в теніс 90 років тому. РЕТРОФОТО





Фотографією на своїй сторінці у Facebook поділилася волинська дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко.



«В 1930-ті можна було прийти в Луцький замок пограти у великий теніс. Впізнаєте мури?» – запитує Тетяна.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Опублікували ретрофото Луцького замку, на якому зображена гра у теніс в 1930-ті роки.Фотографією на своїй сторінці у Facebook поділилася волинська дослідниця«В 1930-ті можна було прийти в Луцький замок пограти у великий теніс. Впізнаєте мури?» – запитує Тетяна.

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