У замку Любарта грали в теніс 90 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 13:44
Опублікували ретрофото Луцького замку, на якому зображена гра у теніс в 1930-ті роки.
Фотографією на своїй сторінці у Facebook поділилася волинська дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко.
«В 1930-ті можна було прийти в Луцький замок пограти у великий теніс. Впізнаєте мури?» – запитує Тетяна.
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Фотографією на своїй сторінці у Facebook поділилася волинська дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко.
«В 1930-ті можна було прийти в Луцький замок пограти у великий теніс. Впізнаєте мури?» – запитує Тетяна.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Луцьк часів Першої світової – у мережі показали унікальну ретросвітлину
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