Залишила без нагляду: у волинянки на зупинці вкрали ноутбук





Про це пише



16-го травня до Володимир-Волинського відділу поліції надійшло повідомлення про викрадення ноутбуку із зупинки громадського транспорту в Устилузі.



У поліції розповіли, що в період часу із 15:25 по 15:50 на зупинці громадського транспорту невідома особа забрала ноутбук, який дівчина залишила без нагляду.



Сума завданих збитків склала 11 тисяч гривень.

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