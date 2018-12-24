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Залишила без нагляду: у волинянки на зупинці вкрали ноутбук

Залишила без нагляду: у волинянки на зупинці вкрали ноутбук
В Устилузі невідомий вкрав у дівчини ноутбук.

Про це пише БУГ.

16-го травня до Володимир-Волинського відділу поліції надійшло повідомлення про викрадення ноутбуку із зупинки громадського транспорту в Устилузі.

У поліції розповіли, що в період часу із 15:25 по 15:50 на зупинці громадського транспорту невідома особа забрала ноутбук, який дівчина залишила без нагляду.

Сума завданих збитків склала 11 тисяч гривень.

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Теги: Волинь, Устилуг
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Коментарі 1
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Хіба це викрадення??? йдеш собі по вулиці, нікого поряд немає, лежить наприклад 100грн підняв і все....ти вже вкрав їх???
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