Залишила без нагляду: у волинянки на зупинці вкрали ноутбук
Сьогодні, 14:30
В Устилузі невідомий вкрав у дівчини ноутбук.
Про це пише БУГ.
16-го травня до Володимир-Волинського відділу поліції надійшло повідомлення про викрадення ноутбуку із зупинки громадського транспорту в Устилузі.
У поліції розповіли, що в період часу із 15:25 по 15:50 на зупинці громадського транспорту невідома особа забрала ноутбук, який дівчина залишила без нагляду.
Сума завданих збитків склала 11 тисяч гривень.
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Про це пише БУГ.
16-го травня до Володимир-Волинського відділу поліції надійшло повідомлення про викрадення ноутбуку із зупинки громадського транспорту в Устилузі.
У поліції розповіли, що в період часу із 15:25 по 15:50 на зупинці громадського транспорту невідома особа забрала ноутбук, який дівчина залишила без нагляду.
Сума завданих збитків склала 11 тисяч гривень.
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Коментарі 1
Хіба це викрадення??? йдеш собі по вулиці, нікого поряд немає, лежить наприклад 100грн підняв і все....ти вже вкрав їх???
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