На Волині з'явиться новий храм УПЦ (МП)
Сьогодні, 14:17
В селі Затишшя Шацького району заклали камінь під будівництво нового храму Української православної церкви.
Про це пише священик Олександр Черевко на своїй сторінці у Facebook, передає Район.in.ua.
«16 травня Високопреосвященніший Володимир, митрополит Володимир-Волинський і Ковельський, у селі Затишшя Шацького благочиння звершив чин закладення каменя під будівництво нового храму на честь ікони Божої Матері «Живоносне Джерело», – йдеться у дописі.
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Про це пише священик Олександр Черевко на своїй сторінці у Facebook, передає Район.in.ua.
«16 травня Високопреосвященніший Володимир, митрополит Володимир-Волинський і Ковельський, у селі Затишшя Шацького благочиння звершив чин закладення каменя під будівництво нового храму на честь ікони Божої Матері «Живоносне Джерело», – йдеться у дописі.
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Коментарі 2
да нашо тих феліалів стільки. Клієнтів не хватить.
Краще би школу звели, або на крайній випадок завод.
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