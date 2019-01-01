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На Волині з'явиться новий храм УПЦ (МП)

На Волині з'явиться новий храм УПЦ (МП)
В селі Затишшя Шацького району заклали камінь під будівництво нового храму Української православної церкви.

Про це пише священик Олександр Черевко на своїй сторінці у Facebook, передає Район.in.ua.

«16 травня Високопреосвященніший Володимир, митрополит Володимир-Волинський і Ковельський, у селі Затишшя Шацького благочиння звершив чин закладення каменя під будівництво нового храму на честь ікони Божої Матері «Живоносне Джерело», – йдеться у дописі.
На Волині з'явиться новий храм УПЦ (МП)
На Волині з'явиться новий храм УПЦ (МП)
На Волині з'явиться новий храм УПЦ (МП)
На Волині з'явиться новий храм УПЦ (МП)
На Волині з'явиться новий храм УПЦ (МП)

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Теги: церква, УПЦ (МП)
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Коментарі 2
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да нашо тих феліалів стільки. Клієнтів не хватить.
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Краще би школу звели, або на крайній випадок завод.
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