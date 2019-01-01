На Волині з'явиться новий храм УПЦ (МП)





Про це пише священик Олександр Черевко на своїй сторінці у Facebook, передає



«16 травня Високопреосвященніший Володимир, митрополит Володимир-Волинський і Ковельський, у селі Затишшя Шацького благочиння звершив чин закладення каменя під будівництво нового храму на честь ікони Божої Матері «Живоносне Джерело», – йдеться у дописі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В селі Затишшя Шацького району заклали камінь під будівництво нового храму Української православної церкви.Про це пише священикна своїй сторінці у Facebook, передає Район.in.ua «16 травня Високопреосвященніший, митрополит Володимир-Волинський і Ковельський, у селі Затишшя Шацького благочиння звершив чин закладення каменя під будівництво нового храму на честь ікони Божої Матері «Живоносне Джерело», – йдеться у дописі.

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