Розповіли, як оздоровлюватимуть волинських дітей цього літа

У 2019 році в пришкільних таборах Волині планують оздоровити понад 30 тисяч дітей.Про це стало відомо під час робочої наради з питань оздоровлення та відпочинку дітей, яку провела заступниця голови обласної державної адміністраціїсьогодні, 17 травня 2019 року.Так, стало відомо, що першочергово оздоровлюватимуться діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Окрім того, передбачається стовідсоткове охоплення оздоровленням та відпочинком дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, батьки яких загинули під час проведення антитерористичної операції. Також – майже 6 тис. дітей із багатодітних сімей, понад 3 тис. із малозабезпечених сімей, понад 1 тис. дітей з інвалідністю, майже 3 тис. дітей, які перебувають у медичних установах на диспансерному обліку, та інші категорії.Про стан підготовки до літньої оздоровчої компанії проінформувала директор департаменту соціального захисту обласної державної адміністраціїЗа її словами, оздоровча кампанія в області розпочалася ще в лютому направленням на оздоровлення груп дітей пільгових категорій за путівками Міністерства соціальної політики України до державного підприємства «Український дитячий центр «Молода гвардія» (м.Одеса) (4 групи – 110 осіб) та «Міжнародний дитячий центр «Артек» (4 групи – 122 дитини). А до завершення року в зазначені дитячі центри направлять ще по 9 груп загальною кількістю понад 500 дітей.«Загалом оздоровлюватимуть дітей в 11 позаміських закладах оздоровлення та відпочинку, в шкільних таборах з денним перебуванням тощо. Окрім таборів відпочинку у літній канікулярний період активно впроваджуються альтернативні форми дозвілля дітей, а саме: мовні табори, гуртки за інтересами, туристичні походи, екскурсії тощо. Найвищий прогнозний показник з оздоровлення дітей в поточному році у Нововолинській міській раді (44,2%), Маневицькій райдержадміністрації, Колківській, Підгайцівській та Поромівській ОТГ», – зазначила Оксана Гобод.Варто зауважити, що основна частина таборів з терміном перебування дітей 14 днів розпочне роботу в період з 27 травня до 01 червня 2019 року. А пріоритетними напрямками оздоровлення дітей у поточному році залишається безпека їх перебування у дитячих таборах, безпека при перевезенні груп дітей на оздоровлення, надання школярам якісних оздоровчих послуг, у тому числі з харчування. В місцях відпочинку та оздоровлення дітей забезпечуватиметься охорона громадського порядку, організують чергування та патрулювання працівників національної поліції.«Прошу усіх вас звернути увагу на проблемні питання та небезпеки, які ми сьогодні обговорили. Адже ми з вами відповідаємо за здоров`я дітей під час літньої оздоровчої кампанії. Готуйтеся, поки є час. Хочу звернути увагу на охорону порядку в таборах, аби контролювати дозвілля школярів. Де немає пришкільних таборів – забезпечте залучення дітей пільгових категорій іншим видом оздоровлення. І працюйте з депутатами – аби коштів на дозвілля виділяли більше. Бо Волинь далеко не серед лідерів за охопленням дітей літнім оздоровленням», – резюмувала Світлана Мишковець.Загалом на оздоровлення та відпочинок дітей планується використати майже 40 млн. грн, у тому числі: з обласного бюджету – майже 22 млн. грн, із міських, районних бюджетів і бюджетів громад майже 18 млн. грн. та 1 млн. грн. позабюджетних коштів.