Владика Михаїл розповів про стосунки з главою ПЦУ Епіфанієм. ВІДЕО

Михаїл (Зінкевич) розповів про стосунки з митрополитом Епіфанієм.



Про це він зазначив під час ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» 16 травня на 12 каналі, пише



«У нас гарні стосунки, на мій погляд. Адже журналісти собі там дописують, дофантазовують. Все те, що звучить на телебаченні, це фантазія тих журналістів, які подають цю інформацію. Їм потрібна сенсація, щось негативне. Вони з кожного жесту, а якщо нема жодного жесту, нема ніякого приводу, просто вигадують, аби сюжет мав такий гострий вигляд. Зокрема не цураються щодо церковної особи писати повну неправду і нісенітниці.



У нас нормальні стосунки, ми з ним співслужимо, співпрацюємо. Якщо є чи були якісь різні погляди на життя церкви, то кожен має право на інші погляди, але в основі ми бажаємо, щоби в Україні була єдина помісна церква, членами якої ми всі є», – пояснив владика.



До слова, митрополит Епіфаній нещодавно також зазначив, що з Михаїлом у них гарні стосунки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Митрополит Луцький та Волинькийрозповів про стосунки з митрополитомПро це він зазначив під час ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» 16 травня на 12 каналі, пише Конкурент «У нас гарні стосунки, на мій погляд. Адже журналісти собі там дописують, дофантазовують. Все те, що звучить на телебаченні, це фантазія тих журналістів, які подають цю інформацію. Їм потрібна сенсація, щось негативне. Вони з кожного жесту, а якщо нема жодного жесту, нема ніякого приводу, просто вигадують, аби сюжет мав такий гострий вигляд. Зокрема не цураються щодо церковної особи писати повну неправду і нісенітниці.У нас нормальні стосунки, ми з ним співслужимо, співпрацюємо. Якщо є чи були якісь різні погляди на життя церкви, то кожен має право на інші погляди, але в основі ми бажаємо, щоби в Україні була єдина помісна церква, членами якої ми всі є», – пояснив владика.До слова, митрополит Епіфаній нещодавно також зазначив, що з Михаїлом у них гарні стосунки.

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