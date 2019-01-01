Чоловіка розшукували рік: у тернопільському парку виявили скелет людини





Як повідомили



При попередньому огляді судмедексперт виявив на скелеті залишки одягу та взуття, які свідчили, що це чоловік. При ньому виявили сумку, завдяки документам у ній ідентифіковано загиблого – мешканця Тернополя, 1954 року народження.



За даними правоохоронців, чоловіка розшукували як безвісті зниклого з травня 2018 року. Саме його тіло знайшли рибалки. За зовнішніми ознаками, скелет пролежав у воді близько року. Причина смерті наразі не відома, її встановлюватиме судово-медична експертиза. Подія внесена в ЄРДР (відповідно до ст. 115 ч. 1 ККУ).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Тернополі сьогодні вранці в центральному парку «Топільче» рибалки в очереті виявили скелетоване тіло людини.Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, після цього громадяни оперативно викликали правоохоронців.При попередньому огляді судмедексперт виявив на скелеті залишки одягу та взуття, які свідчили, що це чоловік. При ньому виявили сумку, завдяки документам у ній ідентифіковано загиблого – мешканця Тернополя, 1954 року народження.За даними правоохоронців, чоловіка розшукували як безвісті зниклого з травня 2018 року. Саме його тіло знайшли рибалки. За зовнішніми ознаками, скелет пролежав у воді близько року. Причина смерті наразі не відома, її встановлюватиме судово-медична експертиза. Подія внесена в ЄРДР (відповідно до ст. 115 ч. 1 ККУ).

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