У Промені дарують подарунки відмінникам*

«Носоріг – спонсор успішності» – масштабний проект від дитячогорозважального комплексу «Смугастий носоріг», що на 2-му поверсі РЦ«Промінь».Основною метою заходу є привітання відмінників 3-5 класів луцьких шкіл та гімназій з успішним завершенням навчального року.Старанних учнів нагородять іменними грамотами за здобуті протягом року досягнення і подарують сертифікати на безкоштовні послуги та знижки дитячого розважального комплексу.Всім бажаючим взяти участь у проекті необхідно зареєструватирекомендовану до нагородження кількість відмінників за нижче вказаним телефоном, або у адміністраторів комплексу. Строк подачі заявки до 21 травня. Участь у проекті безкоштовна.Детальна інформація та реєстрація за телефоном: +380 (66) 755 07 57.Адреса: Адреса: 2-й поверх, РЦ «Промінь», просп. Президента Грушевського, 2.Посилання у соціальних мережах: facebook.com/smugastiy.nosorig/