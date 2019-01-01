У Промені дарують подарунки відмінникам*
Сьогодні, 15:24
«Носоріг – спонсор успішності» – масштабний проект від дитячого
розважального комплексу «Смугастий носоріг», що на 2-му поверсі РЦ
«Промінь».
Основною метою заходу є привітання відмінників 3-5 класів луцьких шкіл та гімназій з успішним завершенням навчального року.
Старанних учнів нагородять іменними грамотами за здобуті протягом року досягнення і подарують сертифікати на безкоштовні послуги та знижки дитячого розважального комплексу.
Всім бажаючим взяти участь у проекті необхідно зареєструвати
рекомендовану до нагородження кількість відмінників за нижче вказаним телефоном, або у адміністраторів комплексу. Строк подачі заявки до 21 травня. Участь у проекті безкоштовна.
Детальна інформація та реєстрація за телефоном: +380 (66) 755 07 57.
Адреса: Адреса: 2-й поверх, РЦ «Промінь», просп. Президента Грушевського, 2.
Посилання у соціальних мережах: facebook.com/smugastiy.nosorig/
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розважального комплексу «Смугастий носоріг», що на 2-му поверсі РЦ
«Промінь».
Основною метою заходу є привітання відмінників 3-5 класів луцьких шкіл та гімназій з успішним завершенням навчального року.
Старанних учнів нагородять іменними грамотами за здобуті протягом року досягнення і подарують сертифікати на безкоштовні послуги та знижки дитячого розважального комплексу.
Всім бажаючим взяти участь у проекті необхідно зареєструвати
рекомендовану до нагородження кількість відмінників за нижче вказаним телефоном, або у адміністраторів комплексу. Строк подачі заявки до 21 травня. Участь у проекті безкоштовна.
Детальна інформація та реєстрація за телефоном: +380 (66) 755 07 57.
Адреса: Адреса: 2-й поверх, РЦ «Промінь», просп. Президента Грушевського, 2.
Посилання у соціальних мережах: facebook.com/smugastiy.nosorig/
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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