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У Промені дарують подарунки відмінникам*

У Промені дарують подарунки відмінникам*
«Носоріг – спонсор успішності» – масштабний проект від дитячого
розважального комплексу «Смугастий носоріг», що на 2-му поверсі РЦ
«Промінь».

Основною метою заходу є привітання відмінників 3-5 класів луцьких шкіл та гімназій з успішним завершенням навчального року.

Старанних учнів нагородять іменними грамотами за здобуті протягом року досягнення і подарують сертифікати на безкоштовні послуги та знижки дитячого розважального комплексу.

Всім бажаючим взяти участь у проекті необхідно зареєструвати
рекомендовану до нагородження кількість відмінників за нижче вказаним телефоном, або у адміністраторів комплексу. Строк подачі заявки до 21 травня. Участь у проекті безкоштовна.

Детальна інформація та реєстрація за телефоном: +380 (66) 755 07 57.

Адреса: Адреса: 2-й поверх, РЦ «Промінь», просп. Президента Грушевського, 2.

Посилання у соціальних мережах: facebook.com/smugastiy.nosorig/

У Промені дарують подарунки відмінникам*

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Теги: РЦ «Промінь»
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