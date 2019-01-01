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У центрі Луцька виявили величезне провалля. ФОТО

У центрі Луцька виявили величезне провалля. ФОТО
У Луцьку на вулиці Лесі Українки – величезна яма.

Про це повідомили у прес-службі департаменту ЖКГ Луцькради.

В ході обстеження вулично-дорожньої мережі представники департаменту ЖКГ виявили провалля на перехресті вулиць Кривий Вал та Лесі Українки.

«Завдяки оперативному реагуванню керівництва департаменту питання було вирішено в терміновому порядку», – йдеться у дописі.
У центрі Луцька виявили величезне провалля. ФОТО
У центрі Луцька виявили величезне провалля. ФОТО
У центрі Луцька виявили величезне провалля. ФОТО
У центрі Луцька виявили величезне провалля. ФОТО
У центрі Луцька виявили величезне провалля. ФОТО

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Теги: муніципали, Луцьк, благоустрій
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