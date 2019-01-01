У центрі Луцька виявили величезне провалля. ФОТО





Про це повідомили у прес-службі департаменту ЖКГ Луцькради.



В ході обстеження вулично-дорожньої мережі представники департаменту ЖКГ виявили провалля на перехресті вулиць Кривий Вал та Лесі Українки.



«Завдяки оперативному реагуванню керівництва департаменту питання було вирішено в терміновому порядку», – йдеться у дописі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Лесі Українки – величезна яма.Про це повідомили у прес-службі департаменту ЖКГ Луцькради.В ході обстеження вулично-дорожньої мережі представники департаменту ЖКГ виявили провалля на перехресті вулиць Кривий Вал та Лесі Українки.«Завдяки оперативному реагуванню керівництва департаменту питання було вирішено в терміновому порядку», – йдеться у дописі.

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