У центрі Луцька виявили величезне провалля. ФОТО
Сьогодні, 15:52
У Луцьку на вулиці Лесі Українки – величезна яма.
Про це повідомили у прес-службі департаменту ЖКГ Луцькради.
В ході обстеження вулично-дорожньої мережі представники департаменту ЖКГ виявили провалля на перехресті вулиць Кривий Вал та Лесі Українки.
«Завдяки оперативному реагуванню керівництва департаменту питання було вирішено в терміновому порядку», – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у прес-службі департаменту ЖКГ Луцькради.
В ході обстеження вулично-дорожньої мережі представники департаменту ЖКГ виявили провалля на перехресті вулиць Кривий Вал та Лесі Українки.
«Завдяки оперативному реагуванню керівництва департаменту питання було вирішено в терміновому порядку», – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Ківерцях залишать без води декілька вулиць на два дні
Сьогодні, 16:18
На Волині хочуть відремонтувати дорогу Локачі-Горохів
Сьогодні, 16:06
У центрі Луцька виявили величезне провалля. ФОТО
Сьогодні, 15:52
У Промені дарують подарунки відмінникам*
Сьогодні, 15:24