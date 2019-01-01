На Волині хочуть відремонтувати дорогу Локачі-Горохів

Просять відремонтувати дорогу Локачі–Горохів протяжністю 28 кілометрів.Про це йшлося 16 травня під час 23-ї сесії Волинської обласної ради.Як повідомив депутат, до нього звернулися селяни та також перевізники, які скаржаться на незадовільний стан покриття згаданої автомобіль дороги.«Ямковий ремонт тільки на деякий час вирішує проблему, але не здатен повністю її ліквідувати», – сказав Михайло Скопюк.Він висловив прохання включити ділянку шляху за напрямком Локачі–Горохів до обласної інфраструктурної програми та провести капітальний ремонт дороги найближчим часом.Депутати підтримали запит колеги.