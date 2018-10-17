У Ківерцях залишать без води декілька вулиць на два дні
Сьогодні, 16:18
У Ківерцях через заміну труб декілька вулиць залишиться без води.
Про це повідомили на сторінці Ківерцівської міської ради у Facebook.
Зазначили, що без води залишаться такі вулиці: Літописна, Комунальна, Свердлова, І. Франка, Чкалова, частина вулиці Київська, Матросова та інші прилеглі вулиці міста Ківерці.
«Повідомляємо, що 21 та 22 травня припинять водопостачання у зв’язку з початком робіт по заміні азбестоцементних труб по вулиці Незалежності», – йдеться у дописі.
Мешканці міста просять завчасно зробити необхідні запаси води!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили на сторінці Ківерцівської міської ради у Facebook.
Зазначили, що без води залишаться такі вулиці: Літописна, Комунальна, Свердлова, І. Франка, Чкалова, частина вулиці Київська, Матросова та інші прилеглі вулиці міста Ківерці.
«Повідомляємо, що 21 та 22 травня припинять водопостачання у зв’язку з початком робіт по заміні азбестоцементних труб по вулиці Незалежності», – йдеться у дописі.
Мешканці міста просять завчасно зробити необхідні запаси води!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У луцькому костелі відбудеться концерт духовної музики. АФІША
Сьогодні, 16:44
У Ківерцях залишать без води декілька вулиць на два дні
Сьогодні, 16:18
На Волині хочуть відремонтувати дорогу Локачі-Горохів
Сьогодні, 16:06
У центрі Луцька виявили величезне провалля. ФОТО
Сьогодні, 15:52