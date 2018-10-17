У Ківерцях залишать без води декілька вулиць на два дні

У Ківерцях через заміну труб декілька вулиць залишиться без води.Про це повідомили на сторінці Ківерцівської міської ради у Facebook.Зазначили, що без води залишаться такі вулиці: Літописна, Комунальна, Свердлова, І. Франка, Чкалова, частина вулиці Київська, Матросова та інші прилеглі вулиці міста Ківерці.«Повідомляємо, що 21 та 22 травня припинять водопостачання у зв’язку з початком робіт по заміні азбестоцементних труб по вулиці Незалежності», – йдеться у дописі.Мешканці міста просять завчасно зробити необхідні запаси води!