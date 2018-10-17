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У Ківерцях залишать без води декілька вулиць на два дні

У Ківерцях залишать без води декілька вулиць на два дні
У Ківерцях через заміну труб декілька вулиць залишиться без води.

Про це повідомили на сторінці Ківерцівської міської ради у Facebook.

Зазначили, що без води залишаться такі вулиці: Літописна, Комунальна, Свердлова, І. Франка, Чкалова, частина вулиці Київська, Матросова та інші прилеглі вулиці міста Ківерці.

«Повідомляємо, що 21 та 22 травня припинять водопостачання у зв’язку з початком робіт по заміні азбестоцементних труб по вулиці Незалежності», – йдеться у дописі.

Мешканці міста просять завчасно зробити необхідні запаси води!

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Теги: ремонт, благоустрій, Ківерці
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