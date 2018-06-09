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Заважає розвиватися туризму, – луцька посадовиця про Старий ринок

Заважає розвиватися туризму, – луцька посадовиця про Старий ринок
Начальник управління промоції та туризму Катерина Теліпська розповіла про своє бачення щодо Центрального ринку у Луцьку.

Про це вона розповіла Першому.

За словами посадовиці, ринок треба змінювати, аби він був у якомусь іншому вигляді. Так як є – він заважає туризму розвиватися.

"Наприклад, існує чудова ідея зв’язати парк і Старе місто в одну туристичну зону. Але ринок цього не дає зробити. А ви тільки у явіть, якби турист міг комфортно пройтися територією парку, вулицею Замковою, дійти до замку, вийти у Старе місто, вийти на берег Стиру… Ми вже маємо чудовий парк, де є що подивитися – і Алею ліхтарів, і «Луцька Венеція»…

У старому місті можна облагородити набережну, зробити Стир місцем, де можна кататися на човнах і байдарках. Над річкою зробити прогулянкові доріжки", - відзначила Теліпська.

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Теги: Центральний ринок, Луцьк
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