Заважає розвиватися туризму, – луцька посадовиця про Старий ринок
Сьогодні, 16:30
Начальник управління промоції та туризму Катерина Теліпська розповіла про своє бачення щодо Центрального ринку у Луцьку.
Про це вона розповіла Першому.
За словами посадовиці, ринок треба змінювати, аби він був у якомусь іншому вигляді. Так як є – він заважає туризму розвиватися.
"Наприклад, існує чудова ідея зв’язати парк і Старе місто в одну туристичну зону. Але ринок цього не дає зробити. А ви тільки у явіть, якби турист міг комфортно пройтися територією парку, вулицею Замковою, дійти до замку, вийти у Старе місто, вийти на берег Стиру… Ми вже маємо чудовий парк, де є що подивитися – і Алею ліхтарів, і «Луцька Венеція»…
У старому місті можна облагородити набережну, зробити Стир місцем, де можна кататися на човнах і байдарках. Над річкою зробити прогулянкові доріжки", - відзначила Теліпська.
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Про це вона розповіла Першому.
За словами посадовиці, ринок треба змінювати, аби він був у якомусь іншому вигляді. Так як є – він заважає туризму розвиватися.
"Наприклад, існує чудова ідея зв’язати парк і Старе місто в одну туристичну зону. Але ринок цього не дає зробити. А ви тільки у явіть, якби турист міг комфортно пройтися територією парку, вулицею Замковою, дійти до замку, вийти у Старе місто, вийти на берег Стиру… Ми вже маємо чудовий парк, де є що подивитися – і Алею ліхтарів, і «Луцька Венеція»…
У старому місті можна облагородити набережну, зробити Стир місцем, де можна кататися на човнах і байдарках. Над річкою зробити прогулянкові доріжки", - відзначила Теліпська.
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