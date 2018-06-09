Заважає розвиватися туризму, – луцька посадовиця про Старий ринок

Катерина Теліпська розповіла про своє бачення щодо Центрального ринку у Луцьку.



Про це вона розповіла



За словами посадовиці, ринок треба змінювати, аби він був у якомусь іншому вигляді. Так як є – він заважає туризму розвиватися.



"Наприклад, існує чудова ідея зв’язати парк і Старе місто в одну туристичну зону. Але ринок цього не дає зробити. А ви тільки у явіть, якби турист міг комфортно пройтися територією парку, вулицею Замковою, дійти до замку, вийти у Старе місто, вийти на берег Стиру… Ми вже маємо чудовий парк, де є що подивитися – і Алею ліхтарів, і «Луцька Венеція»…



У старому місті можна облагородити набережну, зробити Стир місцем, де можна кататися на човнах і байдарках. Над річкою зробити прогулянкові доріжки", - відзначила Теліпська.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Начальник управління промоції та туризмурозповіла про своє бачення щодо Центрального ринку у Луцьку.Про це вона розповіла Першому За словами посадовиці, ринок треба змінювати, аби він був у якомусь іншому вигляді. Так як є – він заважає туризму розвиватися."Наприклад, існує чудова ідея зв’язати парк і Старе місто в одну туристичну зону. Але ринок цього не дає зробити. А ви тільки у явіть, якби турист міг комфортно пройтися територією парку, вулицею Замковою, дійти до замку, вийти у Старе місто, вийти на берег Стиру… Ми вже маємо чудовий парк, де є що подивитися – і Алею ліхтарів, і «Луцька Венеція»…У старому місті можна облагородити набережну, зробити Стир місцем, де можна кататися на човнах і байдарках. Над річкою зробити прогулянкові доріжки", - відзначила Теліпська.

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