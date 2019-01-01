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Дивує, коли українці кажуть «Луцька область», – начальниця управління туризму

Дивує, коли українці кажуть «Луцька область», – начальниця управління туризму
Начальник управління промоції та туризму Катерина Теліпська розповіла, що найбільше приваблює мандрівників у Луцьку та чи існують якісь стереотипи про місто.

Про це пише Перший.

За словами Катерини Теліпської, іноземці, звісно, знають про замок Любарта. Також їм дуже подобається будинок скульптора Голованя, вони часто за нього запитують.

"Іноді мене дивує, коли українці кажуть «Луцька область». Мені колись сказали, що це ми недопрацьовуємо, якщо люди не знають, що є Волинська область і місто Луцьк, а я ж думаю, що це в когось освіта шкутильгає", - додала вона.

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Теги: туризм, Луцьк
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