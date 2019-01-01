Дивує, коли українці кажуть «Луцька область», – начальниця управління туризму

Катерина Теліпська розповіла, що найбільше приваблює мандрівників у Луцьку та чи існують якісь стереотипи про місто.



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За словами Катерини Теліпської, іноземці, звісно, знають про замок Любарта. Також їм дуже подобається будинок скульптора Голованя, вони часто за нього запитують.



"Іноді мене дивує, коли українці кажуть «Луцька область». Мені колись сказали, що це ми недопрацьовуємо, якщо люди не знають, що є Волинська область і місто Луцьк, а я ж думаю, що це в когось освіта шкутильгає", - додала вона.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Начальник управління промоції та туризмурозповіла, що найбільше приваблює мандрівників у Луцьку та чи існують якісь стереотипи про місто.Про це пише Перший За словами Катерини Теліпської, іноземці, звісно, знають про замок Любарта. Також їм дуже подобається будинок скульптора Голованя, вони часто за нього запитують."Іноді мене дивує, коли українці кажуть «Луцька область». Мені колись сказали, що це ми недопрацьовуємо, якщо люди не знають, що є Волинська область і місто Луцьк, а я ж думаю, що це в когось освіта шкутильгає", - додала вона.

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