Де в Луцьку можна поласувати древніми стравами місцевої кухні

Катерина Теліпська повідомила, де у Луцьку можна посмакувати автентичними стравами.



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За словами посадовиці, туристам у місті не вистачає локальної гастро-пропозиції.



"Наприклад, коли ми приїздимо до Львова то хочемо скуштувати їхньої кави та шоколаду, в Одесі – риби… А Луцьк не має яскраво вираженої гастрономічної фішки. І над цим потрібно працювати", - зауважила Теліпська.



Вона відзначила, що управління декілька років точково співпрацює то з одним, то з іншим закладом. Наприклад, ресторан «Корона Вітовта» створив туристичний гастро-сет, який включає в себе декілька страв старолуцької і староволинської кухні, і смачні волинські наливки.



Також у ресторані «Meat&Green» є локальне меню, яке пропонує вареники чи борщ з подачею на рівні високої кухні.

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