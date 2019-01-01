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Де в Луцьку можна поласувати древніми стравами місцевої кухні

Де в Луцьку можна поласувати древніми стравами місцевої кухні
Начальник управління промоції та туризму Катерина Теліпська повідомила, де у Луцьку можна посмакувати автентичними стравами.

Про це пише Перший.

За словами посадовиці, туристам у місті не вистачає локальної гастро-пропозиції.

"Наприклад, коли ми приїздимо до Львова то хочемо скуштувати їхньої кави та шоколаду, в Одесі – риби… А Луцьк не має яскраво вираженої гастрономічної фішки. І над цим потрібно працювати", - зауважила Теліпська.

Вона відзначила, що управління декілька років точково співпрацює то з одним, то з іншим закладом. Наприклад, ресторан «Корона Вітовта» створив туристичний гастро-сет, який включає в себе декілька страв старолуцької і староволинської кухні, і смачні волинські наливки.

Також у ресторані «Meat&Green» є локальне меню, яке пропонує вареники чи борщ з подачею на рівні високої кухні.

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Теги: їжа, страви, Луцьк
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