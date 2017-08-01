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У волинській лікарні відкрили оновлений онкологічний кабінет

У волинській лікарні відкрили оновлений онкологічний кабінет
У Ковельському міськрайонному територіальному медичному об'єднанні розпочав роботу оновлений онкологічний кабінет.

Про це повідомили на сайті Ковельської міської ради.

Ремонтні роботи там здійснили за власні кошти медичного об'єднання, а також придбали нові меблі. Оглянути приміщення після ремонту прийшов міський голова Олег Кіндер.

Районний онколог Галина Чиколовець розповіла, що на сьогодні у них на обліку перебуває понад дві тисячі пацієнтів з міста та району. Щороку, на жаль, в середньому у 280 мешканців нашого краю виявляють онкозахворювання.

Головний лікар МТМО Олег Самчук зазначив, аби медицина для людей була доступнішою, знайшли можливість зменшити вартість деяких діагностичних процедур, зокрема мамографії. Також у закладі працюють над тим, аби відмовитись від плівки, а усі знімки перевести в електронний формат.

Надзвичайно позитивним є те, що у Ковелі діє програма для підтримки онкохворих. Важливо також, щоб Ковель отримав державне фінансування для проведення у нашому місті хіміотерапії, адже поки усі гроші, які отримує Волинь, розподіляються між лікувальними закладами обласного центру.
У волинській лікарні відкрили оновлений онкологічний кабінет
У волинській лікарні відкрили оновлений онкологічний кабінет
У волинській лікарні відкрили оновлений онкологічний кабінет
У волинській лікарні відкрили оновлений онкологічний кабінет
У волинській лікарні відкрили оновлений онкологічний кабінет
У волинській лікарні відкрили оновлений онкологічний кабінет
У волинській лікарні відкрили оновлений онкологічний кабінет

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Теги: лікарня, ремонт, кабінет, Ковель
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