На Волині постачальник «хімічив» з продуктами для навчальних закладів

На Волині розірвали договір на постачання продуктів харчування в навчальні заклади Горохова.Про це інформує прокуратура області.Володимир-Волинська місцева прокуратура виявила факт укладення Горохівською міською радою незаконного договору з підприємцем при закупівлі продуктів харчування для дітей у навчальні заклади.Прокурори з'ясували, що в укладеному у січні 2019 року із суб’єктом господарювання договорі на закупівлю м'яса для навчальних закладів на суму 100 тисяч гривень не визначено конкретного найменування товару, кількості продукції та ціни за одиницю товару, що свідчить про відсутність домовленості сторін щодо таких істотних умов, як предмет договору та ціна договору.Не визначення у договорах передбачених вимогами Цивільного та Господарського кодексами України обов’язкових умов призводить до того, що продукти харчування можуть поставлятись за завищеними цінами, не у відповідній кількості та не у тому асортименті.У зв'язку із цим місцева прокуратура в порядку господарського судочинства пред’явила позов в інтересах міської ради, як розпорядника бюджетних коштів, до підприємця про визнання договору недійсним.За результатами судового розгляду, із врахуванням того, що сторони добровільно розірвали спірний договір, як такий, що укладений з порушенням Закону, ухвалою Господарського суду Волинської області провадження у справі закрито.