УПЦ (МП) влаштовує у Луцьку хресний хід





Ходою пройдуть від Свято-Покровського храму до пам’ятника святителю Миколаю Чудотворцю.



Про це повідомляє прес-служба Волинської єпархії УПЦ (МП).



Інформують також, що біля пам’ятника відбудеться молебень до покровителя міста Луцька – святителя Миколая.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 22 травня о 16:00 відбудеться хресний хід священнослужителів та прихильників УПЦ (МП) у Луцьку.Ходою пройдуть від Свято-Покровського храму до пам’ятника святителю Миколаю Чудотворцю.Про це повідомляє прес-служба Волинської єпархії УПЦ (МП).Інформують також, що біля пам’ятника відбудеться молебень до покровителя міста Луцька – святителя Миколая.

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