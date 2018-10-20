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УПЦ (МП) влаштовує у Луцьку хресний хід

УПЦ (МП) влаштовує у Луцьку хресний хід
22 травня о 16:00 відбудеться хресний хід священнослужителів та прихильників УПЦ (МП) у Луцьку.

Ходою пройдуть від Свято-Покровського храму до пам’ятника святителю Миколаю Чудотворцю.

Про це повідомляє прес-служба Волинської єпархії УПЦ (МП).

Інформують також, що біля пам’ятника відбудеться молебень до покровителя міста Луцька – святителя Миколая.


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Теги: хресний хід, УПЦ (МП), Луцьк
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