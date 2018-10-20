УПЦ (МП) влаштовує у Луцьку хресний хід
Сьогодні, 20:50
22 травня о 16:00 відбудеться хресний хід священнослужителів та прихильників УПЦ (МП) у Луцьку.
Ходою пройдуть від Свято-Покровського храму до пам’ятника святителю Миколаю Чудотворцю.
Про це повідомляє прес-служба Волинської єпархії УПЦ (МП).
Інформують також, що біля пам’ятника відбудеться молебень до покровителя міста Луцька – святителя Миколая.
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Ходою пройдуть від Свято-Покровського храму до пам’ятника святителю Миколаю Чудотворцю.
Про це повідомляє прес-служба Волинської єпархії УПЦ (МП).
Інформують також, що біля пам’ятника відбудеться молебень до покровителя міста Луцька – святителя Миколая.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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