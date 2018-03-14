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«Це не творчість, це – історія»: атовець з Волині створив більше сотні портретів побратимів. ВІДЕО

«Це не творчість, це – історія»: атовець з Волині створив більше сотні портретів побратимів. ВІДЕО
Виставка портретів військовослужбовців батальйону «Айдар» відкрилася у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки.

Автор цих робіт Руслан Кашаюк, учасник бойових дій, студент факультету культури і мистецтв спеціальності «Образотворче мистецтво». На виставці представлено 135 портретів, - йдеться в сюжеті Суспільного.

«Це лучани, Коля Королько з волинської області. З Сергієм Климчуком і з Сергієм Грибковим я разом їхав на війну, я з війни повернувся один. Єдиний прокурор, який пішов добровольцем, це Сергій, він мав бронь, але пішов на війну», - розповів Руслан Кашаюк.

Автор виставки Руслан Кашаюк розповідає про серію робіт, в якій, каже, представлено найбільше лучан та волинян. Руслан – доброволець батальйону «Айдар», каже, що творчістю займався не завжди.

«Після важкого поранення, я довгий період не говорив і попав до волонтерів на арт-терапію, це з 15 року, спочатку було полотно, потім скло».

«Я говорю завжди, коли представляю виставку, це не творчість, це – історія. І мій поклик зберегти цю історію. У мене були сильні переживання, ці події Майдану перевернули світ, я багато читав, вчив історію і у мене були переживання. Щоб ця історія не зникла, як зникла 100 років тому».

У госпіталі ветеранів війни з Русланом Кашаюком добре знайомі і медики, і атовці, які лікуються в медустанові. У стінах реабілітаційного центру чоловік проводив черговий майстер-клас.

Така арт-терапія допомагає швидшому одужанню пацієнтів, каже психолог Руслан Ізмаїлов.

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Теги: виставка, портрети, Руслан Кашаюк
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