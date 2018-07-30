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«Він особливий»: розповіли історію кота, який з Луцька пройшов 300 кілометрів до монастиря. ВІДЕО

«Він особливий»: розповіли історію кота, який з Луцька пройшов 300 кілометрів до монастиря. ВІДЕО
Семирічний кіт Мурчик зі Львівщини пройшов 300 кілометрів з Луцька до села Лаврів, що на Страросамбірщині.

Тут, в чоловічому монастирі, він жив кілька років, - повідомляє Суспільне.

До рідної домівки вусатий йшов півтора місяці. Прийшов на себе не схожий - худий, хворий, виснажений та голодний, але щасливий.

Колись тварину на сходах монастиря знайшов отець Орест.

"Зустрів я його на Вербну неділю. Він дуже слабеньким голосом м'явчав і коли я підійшов до нього, то він почав тертися об ноги", - розповів отець Орест.

На початку весни Мурчика із собою до Луцька забрав отець Теодор Лев, та через деякий час кіт зник.

"По дорозі йому напевно довелося захищатися від багатьох нападників. Він був вкрай ослаблений, лякливий, що я ледь його впізнав", - пригадує отець Орест.

У монастирі Мурчику кілька тижнів дікували запалене око та відгодовували.

"Спочатку давали йому невеликими порціями - бульон, шматочки м'яса, рибку. Ми боялись, щоб він не захворів", - каже отець Орест.

"Той чоловік, яки нам колись котика цього приніс до Лаврова попереджав нас, що цей кіт особливий і невідомо, чи він залишиться в монастирі", - пригадав отець Теодор Лев.


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Теги: кіт, монастир
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