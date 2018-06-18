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Могутність і велич природи – потужна блискавка над Луцьком. ФОТО

Могутність і велич природи – потужна блискавка над Луцьком. ФОТО
Потужна гроза накрила Луцьк надвечір п'ятниці, 17 травня. Деякі мікрорайони міста навіть накрило сильним градом розміром з квасолину.

Проте й блискавиці над Луцьком були не менш потужні. Зокрема, кілька фотографій грози на свої сторінці у facebook опублікував історик Олександр Котис.

"Як же це було божественно спостерігати і фотографувати! Могутність і велич природи, коли вона сміється над усім суєтним", - написав він.

Могутність і велич природи – потужна блискавка над Луцьком. ФОТО
Могутність і велич природи – потужна блискавка над Луцьком. ФОТО
Могутність і велич природи – потужна блискавка над Луцьком. ФОТО
Могутність і велич природи – потужна блискавка над Луцьком. ФОТО

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Теги: блискавка, гроза, град
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