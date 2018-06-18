Могутність і велич природи – потужна блискавка над Луцьком. ФОТО





Проте й блискавиці над Луцьком були не менш потужні. Зокрема, кілька фотографій грози на свої сторінці у facebook опублікував історик Олександр Котис.



"Як же це було божественно спостерігати і фотографувати! Могутність і велич природи, коли вона сміється над усім суєтним", - написав він.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Потужна гроза накрила Луцьк надвечір п'ятниці, 17 травня. Деякі мікрорайони міста навіть накрило сильним градом розміром з квасолину Проте й блискавиці над Луцьком були не менш потужні. Зокрема, кілька фотографій грози на свої сторінці у facebook опублікував історик"Як же це було божественно спостерігати і фотографувати! Могутність і велич природи, коли вона сміється над усім суєтним", - написав він.

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