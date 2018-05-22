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Поїхав з дому і не повернувся: розшукують молодого волинянина. ФОТО

Поїхав з дому і не повернувся: розшукують молодого волинянина. ФОТО
На Волині розшукують 22-річного Володимира Бутмирчука, який вчора, 16 травня, виїхав з дому на велосипеді та не повернувся.

Про це у мережі facebook написала матір молодого хлопця Анастасія Бутмирчук.

"16 травня 2019 року о 12год.00хв. в м.Ковель Волинська обл,поїхав на горному велосипеді (є тут на фото) з дому і не повернувся мій син - Бутмирчук Володимир 1997 року.

Був одягнутий в зелену кофту з капішоном, сині джинси, сині ботінки!

Будь ласка, допоможіть встановити його місцезнаходження!

Будь ласка, якщо хтось бачив його чи велосипед повідомте мене чи поліцію!

Дякую за небайдужість", - написала жінка.

Поїхав з дому і не повернувся: розшукують молодого волинянина. ФОТО

Поїхав з дому і не повернувся: розшукують молодого волинянина. ФОТО

Поїхав з дому і не повернувся: розшукують молодого волинянина. ФОТО

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Теги: розшук, Ковель, велосипед, Володимир Бутмирчук
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