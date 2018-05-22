Поїхав з дому і не повернувся: розшукують молодого волинянина. ФОТО

Володимира Бутмирчука, який вчора, 16 травня, виїхав з дому на велосипеді та не повернувся.



Про це у мережі Анастасія Бутмирчук.



"16 травня 2019 року о 12год.00хв. в м.Ковель Волинська обл,поїхав на горному велосипеді (є тут на фото) з дому і не повернувся мій син - Бутмирчук Володимир 1997 року.



Був одягнутий в зелену кофту з капішоном, сині джинси, сині ботінки!



Будь ласка, допоможіть встановити його місцезнаходження!



Будь ласка, якщо хтось бачив його чи велосипед повідомте мене чи поліцію!



Дякую за небайдужість", - написала жінка.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині розшукують 22-річного, який вчора, 16 травня, виїхав з дому на велосипеді та не повернувся.Про це у мережі facebook написала матір молодого хлопця"16 травня 2019 року о 12год.00хв. в м.Ковель Волинська обл,поїхав на горному велосипеді (є тут на фото) з дому і не повернувся мій син - Бутмирчук Володимир 1997 року.Був одягнутий в зелену кофту з капішоном, сині джинси, сині ботінки!Будь ласка, допоможіть встановити його місцезнаходження!Будь ласка, якщо хтось бачив його чи велосипед повідомте мене чи поліцію!Дякую за небайдужість", - написала жінка.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію