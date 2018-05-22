Поїхав з дому і не повернувся: розшукують молодого волинянина. ФОТО
17 травень, 23:49
На Волині розшукують 22-річного Володимира Бутмирчука, який вчора, 16 травня, виїхав з дому на велосипеді та не повернувся.
Про це у мережі facebook написала матір молодого хлопця Анастасія Бутмирчук.
"16 травня 2019 року о 12год.00хв. в м.Ковель Волинська обл,поїхав на горному велосипеді (є тут на фото) з дому і не повернувся мій син - Бутмирчук Володимир 1997 року.
Був одягнутий в зелену кофту з капішоном, сині джинси, сині ботінки!
Будь ласка, допоможіть встановити його місцезнаходження!
Будь ласка, якщо хтось бачив його чи велосипед повідомте мене чи поліцію!
Дякую за небайдужість", - написала жінка.
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Про це у мережі facebook написала матір молодого хлопця Анастасія Бутмирчук.
"16 травня 2019 року о 12год.00хв. в м.Ковель Волинська обл,поїхав на горному велосипеді (є тут на фото) з дому і не повернувся мій син - Бутмирчук Володимир 1997 року.
Був одягнутий в зелену кофту з капішоном, сині джинси, сині ботінки!
Будь ласка, допоможіть встановити його місцезнаходження!
Будь ласка, якщо хтось бачив його чи велосипед повідомте мене чи поліцію!
Дякую за небайдужість", - написала жінка.
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