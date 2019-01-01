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Лучани «засипали» мережу фантастичними світлинами блискавки. ФОТО

Лучани «засипали» мережу фантастичними світлинами блискавки. ФОТО
У мережі з’явилися неймовірні відео та світлини із блискавкою в Луцьку під час грози.

Нагадаємо, що потужна гроза накрила Луцьк надвечір п'ятниці, 17 травня. Деякі мікрорайони міста навіть засипало сильним градом розміром з квасолину.

Відтак, лучани активно публікують фотографії блискавки у facebook.

Артем Мурахов
Артем Мурахов
Артем Мурахов
Артем Мурахов
Артем Мурахов
Артем Мурахов
Артем Мурахов
Артем Мурахов
Артем Мурахов
Артем Мурахов
Артем Мурахов
Артем Мурахов
Людмила Михайлова
Людмила Михайлова
Катеринка Шкльода
Катеринка Шкльода
Катеринка Шкльода
Катеринка Шкльода
Juli Romanets-Gerel
Juli Romanets-Gerel
Lilija Galchik
Lilija Galchik
Lilija Galchik
Lilija Galchik
Lilija Galchik
Lilija Galchik
Lilija Galchik
Lilija Galchik
Vlad Kucheruk
Vlad Kucheruk
Аліса Яковчук
Аліса Яковчук
Інна Сайчук Шипа
Інна Сайчук Шипа

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Теги: блискавка, град, гроза. фото
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