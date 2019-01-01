Лучани «засипали» мережу фантастичними світлинами блискавки. ФОТО
Сьогодні, 00:30
У мережі з’явилися неймовірні відео та світлини із блискавкою в Луцьку під час грози.
Нагадаємо, що потужна гроза накрила Луцьк надвечір п'ятниці, 17 травня. Деякі мікрорайони міста навіть засипало сильним градом розміром з квасолину.
Відтак, лучани активно публікують фотографії блискавки у facebook.
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Нагадаємо, що потужна гроза накрила Луцьк надвечір п'ятниці, 17 травня. Деякі мікрорайони міста навіть засипало сильним градом розміром з квасолину.
Відтак, лучани активно публікують фотографії блискавки у facebook.
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