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На Волині від удару блискавки згорів сарай із сіном. ФОТО

На Волині від удару блискавки згорів сарай із сіном. ФОТО
У п'ятницю, 17 травня, о 16 год. 54 хв. на телефон чергової частини служби порятунку надійшов виклик із с. Лахвичі про пожежу.

У повідомленні зазначалося, що горить шиферна покрівля господарської будівлі в селі Лахвичі. Про це пише Любешівська газета "Нове життя".

В результаті вогонь знищив дах та півтонни сіна, що зберігалося всередині сараю. Причина виникнення загорання – розряд блискавки, поінформував головний інспектор Любешівського РС УДСНС України у Волинській області Сергій Свищук.

Водночас він наголосив: на жаль, люди нехтують встановленням блискавкозахистом своїх будівель – не встановлюють громовідводів. А дарма, що й засвідчила ця пожежа. ﻿
На Волині від удару блискавки згорів сарай із сіном. ФОТО
На Волині від удару блискавки згорів сарай із сіном. ФОТО

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Теги: Любешів, пожежа, блискавка, сарай
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