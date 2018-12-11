На Волині від удару блискавки згорів сарай із сіном. ФОТО
Сьогодні, 03:39
У п'ятницю, 17 травня, о 16 год. 54 хв. на телефон чергової частини служби порятунку надійшов виклик із с. Лахвичі про пожежу.
У повідомленні зазначалося, що горить шиферна покрівля господарської будівлі в селі Лахвичі. Про це пише Любешівська газета "Нове життя".
В результаті вогонь знищив дах та півтонни сіна, що зберігалося всередині сараю. Причина виникнення загорання – розряд блискавки, поінформував головний інспектор Любешівського РС УДСНС України у Волинській області Сергій Свищук.
Водночас він наголосив: на жаль, люди нехтують встановленням блискавкозахистом своїх будівель – не встановлюють громовідводів. А дарма, що й засвідчила ця пожежа.
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У повідомленні зазначалося, що горить шиферна покрівля господарської будівлі в селі Лахвичі. Про це пише Любешівська газета "Нове життя".
В результаті вогонь знищив дах та півтонни сіна, що зберігалося всередині сараю. Причина виникнення загорання – розряд блискавки, поінформував головний інспектор Любешівського РС УДСНС України у Волинській області Сергій Свищук.
Водночас він наголосив: на жаль, люди нехтують встановленням блискавкозахистом своїх будівель – не встановлюють громовідводів. А дарма, що й засвідчила ця пожежа.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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