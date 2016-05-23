У луцьких школах і садках ремонтують санвузли. ФОТО





Зазначають, що у ЗОШ № 11 тривають ремонтні роботи у санвузлах. Нині тут будівельники вклали уже нову плитку, змонтували сантехніку. Незабаром встановлять перегородки.



Тривають ремонтні роботи й у санвузлах у НВК “Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 10 — професійний ліцей”. Тут також вкладають нову плитку, встановлюють сантехніку, замінюють вікна. Влаштують й дві душові кімнати у спортивному залі.







Окрім того, у ДНЗ № 37 проведено роботи із вкладання бруківки на пішохідних доріжках, аби маленьким лучанам було комфортно пересуватися територією. Провели заміну вікон на енергозберігаючі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зокрема, ремонтують туалети у НВК “Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 10 — професійний ліцей” та загальноосвітній школі І-ІІ ступенів № 11 — колегіум, – пише 12 канал з посиланням на відділ інформаційної роботи міської ради.Зазначають, що у ЗОШ № 11 тривають ремонтні роботи у санвузлах. Нині тут будівельники вклали уже нову плитку, змонтували сантехніку. Незабаром встановлять перегородки.Тривають ремонтні роботи й у санвузлах у НВК “Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 10 — професійний ліцей”. Тут також вкладають нову плитку, встановлюють сантехніку, замінюють вікна. Влаштують й дві душові кімнати у спортивному залі.Окрім того, у ДНЗ № 37 проведено роботи із вкладання бруківки на пішохідних доріжках, аби маленьким лучанам було комфортно пересуватися територією. Провели заміну вікон на енергозберігаючі.

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