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У луцьких школах і садках ремонтують санвузли. ФОТО

У луцьких школах і садках ремонтують санвузли. ФОТО
Зокрема, ремонтують туалети у НВК “Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 10 — професійний ліцей” та загальноосвітній школі І-ІІ ступенів № 11 — колегіум, – пише 12 канал з посиланням на відділ інформаційної роботи міської ради.

Зазначають, що у ЗОШ № 11 тривають ремонтні роботи у санвузлах. Нині тут будівельники вклали уже нову плитку, змонтували сантехніку. Незабаром встановлять перегородки.

Тривають ремонтні роботи й у санвузлах у НВК “Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 10 — професійний ліцей”. Тут також вкладають нову плитку, встановлюють сантехніку, замінюють вікна. Влаштують й дві душові кімнати у спортивному залі.



Окрім того, у ДНЗ № 37 проведено роботи із вкладання бруківки на пішохідних доріжках, аби маленьким лучанам було комфортно пересуватися територією. Провели заміну вікон на енергозберігаючі.


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Теги: школа, садочок, ремонт, санвузол, таулет, бруківка
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