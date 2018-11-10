Борги, тарифи, кадри – у «Луцьктеплі» розповіли про проблеми підприємства





Найпроблемнішою сферою для ЛуцькТепла є застарілі труби. Кажуть, їх вже почали замінювати. Також цього року хочуть модернізувати дев’ять котелень, змінити старі котли на нові, а ще планують встановити індивідуальні теплові пункти, що дозволять кожному споживачу регулювати постачання теплової енергії. Крім цього, на підприємстві проблеми із кадрами. Кажуть через низьку заробітну плату фахівці не хочуть тут працювати.



Через те, що люди не сплачують за комунальні послуги, у підприємства величезний борг – близько 116 мільйонів гривень. Попри це на 2019 рік заплановали ще чимало роботи.



Наразі основне завдання для комунального підприємства – підготовка до наступного опалювального сезону.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Борги, високі тарифи, зношеність тепломереж та нестача працівників. У комунального підприємства Луцьктепло немало проблем. Про це керівництво розповіло обранцям Луцької міської ради у День депутата - інформує 12 канал Найпроблемнішою сферою для ЛуцькТепла є застарілі труби. Кажуть, їх вже почали замінювати. Також цього року хочуть модернізувати дев’ять котелень, змінити старі котли на нові, а ще планують встановити індивідуальні теплові пункти, що дозволять кожному споживачу регулювати постачання теплової енергії. Крім цього, на підприємстві проблеми із кадрами. Кажуть через низьку заробітну плату фахівці не хочуть тут працювати.Через те, що люди не сплачують за комунальні послуги, у підприємства величезний борг – близько 116 мільйонів гривень. Попри це на 2019 рік заплановали ще чимало роботи.Наразі основне завдання для комунального підприємства – підготовка до наступного опалювального сезону.

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